Samsung Galaxy S8'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Telefonun daha önce sızdırılan görüntüleriyle örtüşen bu üç yeni fotoğraf, cihazın tasarımına dair daha önce paylaşılan bilgileri doğruluyor.

MWC 2017’ye günler kala etkinlikte duyurulacak önemli cihazlarla ilgili sızıntı fotoğraflar art arda paylaşılırken Samsung’un heyecanla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S8’e ait olan yeni görseller ortaya çıktı. Tanıtım görseli olmayan, yani cihazın gerçek görüntüleri olan bu üç yeni fotoğraf, telefonun daha önce ortaya çıkan görüntüleriyle örtüşüyor. Bu nedenle nasıl bir görümüne sahip olacağını artık tam anlamıyla bildiğimizi söyleyebiliriz.

Amiral gemisinin yan tarafının göründüğü fotoğrafta, telefon ön tarafında bulunan cam paneli ile gövdenin arka kısmının arasında bulunan metal çerçeve rahatlıkla görülebiliyor. Bununla birlikte fotoğraflarda telefonun büyük kavisli dokunmatik ekranı, son derece yüksek ekran-gövde oranı ve oldukça ince olan ekran çerçevesi de dikkati çekiyor. Ayrıca Samsung logosunun telefonun ön panelinde yer almadığı ve de parmak izi tarayıcısının telefonun arka kamerasının hemen sağ tarafına yerleştirildiği de fotoğraflarda görülüyor.

Samsung Galaxy S8’in MWC 2017’de tanıtılacak olan cihazlar arasında yer almadığını belirtelim. Cihazın mart ayınında sonunda ya da nisan ayında New York’da gerçekleştirilecek bir etkinlikle tanıtılacağına dair söylentiler var. O zamana kadar yeni gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.