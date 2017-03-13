Samsung Galaxy S8'in Yeni Rengi de Belli Oldu!

Samsung'un yeni amiral gemisi S8 ve S8 Plus'ın yıl içerisinde Apple iPhone 8 ailesi müthiş bir mücadele yaşaması bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devi zafere ulaşmak için görsellikten de güç alacak.

Son günlerde, Samsung Galaxy S8 ve büyük ağabeyi hakkında sayısız dedikodu ve bilgi bombardımanına tutulduk. Telefonun neye benzeyeceği, özellikleri ve daha nice yeteneği artık biçim için bir sır değil. Sızan pek çok görselde, Samsung Galaxy'in siyah ve gri renklerine şahit olduk.

Altın renge sahip olduğu iddia edilen Samsung S8

Samsung'a yakınlığıyla bilinen Android Central'e göre cihaz çok daha fazla renk seçeneği ile satışa sunulacak. Kaynaklardan sızan bilgilere göre telefonda "Altın renginin" bulunmaması cihazda bulunmaması büyük bir sürpriz olur. Buna ek olarak cihazda altı farklı renk seçeneği bulunması bekleniyor: Parlak siyah, gümüş, altın, mavi, beyaz ve geleneksel siyah.

Techdroider'a sızan görsel: S8 ve S8 Plus yanyana

Techdroider'ın yayınladığı bir görsel Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus(Adı Galaxy Note 8 veya Great de olabilir) birlikte görüntülüyor. Tüm sorularımızın cevabını 27 Mart'ta düzenlecek büyük Samsung etkinliğinde alacağız. Ancak o zamana kadar, şirkete yakın kaynaklara sızdırılan bilgilerle yetinmek zorundayız.