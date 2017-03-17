Samsung Galaxy S8 hakkında gün aşırı yeni gelişmelerle karşılaşıyoruz. Ancak şimdiki söylenti sadece bilişim dünyasını değil; bankacılık sektörünü de ilgilendiriyor.

Geçtiğimizde haftalarda Samsung Galaxy S8'in, güvenlik amaçlı yüz tanıma teknolojisine sahip olacağı yönünde haberler çıktı. Sızan yeni bir dedikodu ise adeta imkansızın kapısını açıyor.

Söylentilere göre, yüz tanıma teknolojisi mobil ödemeler için de kullanılabilecek. Yüz tanıma mimarisi doğrudan Samsung Pay ile optimize edilecek. Samsung Galaxy S8 sahipleri, sadece yüz tanıma sistemine bağlı kalmayacak ve ödemelerini parmak izi tarayıcı ve iris sensörleri ile de yapabilecekler.

İddialara göre Samsung, bahsi geçen proje için bankalarla yoğun etkileşim içinde ve gerekli imzaların, önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Proje ile ilgili tüm detaylar veya donanımsal ve yazılımsal birimler arasında nasıl etkileşim sağlanacağının ayrıntıları henüz açıklanmadı.