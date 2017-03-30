Galaxy S8'deki Ekran Özelliği Olan "Infinity Display" Nedir?

Samsung, yeni duyurduğu telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile yeni ekran teknolojisine geçti. Bu yeni ekran teknolojisi ne gibi yenilikler vaat ediyor?

Uzunca bir bekleyişin ardından dün saat 18:00’da özlem sona erdi ve Samsung Galaxy S8 tanıtıldı. Yeni telefonla birlikte yeni bir ekran teknolojisine geçen Samsung, “Infinity Display” adını verdiği ekranıyla çözünürlük ve boyutun ötesine geçen çok daha özel ekranını tanıttı.

Daha önce sızdırılan telefonlardan dolayı fazlasıyla bildiğimiz Galaxy S8, beklediğimiz gibi geldi. WQHD 2960 x 1440 piksel çözünürlüklü(18.5:9 oranında) ekranın son derece işlevsel olduğunu belirtelim.

Galaxy S8’in ekranı, telefonun ön tarafının %80’ninden fazlasını kaplıyor. Telefonun ekranının büyük olması telefonu büyültmemiş. Yaklaşık aynı boyutlarda olan Galaxy S7’nin ekranı, S8’in ekranından %18 daha küçük durumda. Bu da Samsung mühendislerinin Galaxy S8’de nasıl başarılı bir iş çıkardığını gözler önüne seriyor.

Samsung’dan alışık olduğumuz Home fiziksel tuş düzeni yeni modelde değişiyor. Düzen yine aynı olsa dahi, fiziksel tuş kaldırılıyor ve ekranın içine ekleniyor. Normalde home tuşunun olduğu yer, basınca karşı duyarlı olduğundan, Home tuşu hissiyatını yine tam olarak alacaksınız.

Samsung, tasarım konusunda yeni bir standarda geçti. Telefonun üzerine sensörleri, kamerayı ve Iris tarayıcıyı eklemiş olsa bile çerçeveleri inanılmaz oranda küçülterek en büyük ekran boyutunu almayı başardı.

Telefonlar iyiden iyiye büyümeye başladığından fablet boyutuna ulaşmaya başladılar. Bu yüzden markalar telefonlarının ekranlarını istedikleri gibi büyütemiyorlar. Samsung, çerçeveyi azaltarak muhteşem bir tasarımın kapısını araladı. Son olarak Galaxy s8 ve s8+ ekranlarının Corning Gorilla Glass 5 koruması ile korunduğunu belirtelim.