  • Galaxy S8 Kullanıcılarının En Çok Kullandığı 10 Görsel!

Samsung Galaxy S8 Kullanıcılarının En Çok Kullandığı 10 Duvar Kağıdı!

1 dakikada okuyabilirsiniz
4
1
0
0
0
Samsung Galaxy S8'in sonsuz ekranında çok hoş görünen 10 görseli sizler için paylaştık. Bunlar, Galaxy S8 kullanıcıları tarafından en çok kullanılan görseller olarak göze çarpıyor.

Telefonların olmazsa olmazı programlarından olan Zedge, içerisinde bulundurduğu binlerce zil sesi ve duvar kağıdıyla piyasanın en ünlü telefon özelleştirme uygulamasıdır. İçerisinde bulunduğu içeriklerle telefonlarınızı özelleştirmeye olanak tanıyan Zedge, Galaxy S8 kullanıcıları tarafından indirilen en popüler 10 duvar kağıdını yayınladı.
İLGİLİ HABER

Samsung Galaxy S8'in Karayip Korsanları Özel Sürümü Satışa Çıktı!

Kullanıcılar Galaxy S8’e kapak fotoğrafı eklerken, cihazın eğimli sonsuz ekranında nasıl duracağına bakıyorlar. Galaxy S8 ve S8 Plus dışında bütün cihazlarda kullanılabilen bu fotoğraflar, Galaxy S8’in tasarımına uygun şekilde tasarlanmış. Eğer bir Galaxy S8 veya S8+ sahibi değilseniz Zedge’in içerisinde bulunan binlerce farklı görsele göz gezdirebilir ve kendinize uygun görseli seçebilirsiniz.

Zedge’in Galaxy S8 ve S8+’lar için hazırladığı 10 duvar kağıdı;
İLGİLİ HABER

Galaxy S8 ve S8+'ın Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'daki Tarifeli Fiyatları!
İLGİLİ HABER

Harika Bir Telefon Geliyor: Galaxy Note 8'de Olacağına Kesin Gözüyle Bakılan Özellikler

 
İLGİLİ HABER

Galaxy Note 8'in Sızdırılan Görselleri, Telefon Hakkında Yeni Bilgiler Verdi!

​​

Kaynak : http://www.androidauthority.com/galaxy-s8-wallpapers-778258/
Etiketler: samsung, duvar kağıdı, galaxy s8
Emoji İle Tepki Ver
4
1
0
0
0
Yorumlar