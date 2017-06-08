Galaxy S8 Kullanıcılarının En Çok Kullandığı 10 Görsel!

Telefonların olmazsa olmazı programlarından olan Zedge, içerisinde bulundurduğu binlerce zil sesi ve duvar kağıdıyla piyasanın en ünlü telefon özelleştirme uygulamasıdır. İçerisinde bulunduğu içeriklerle telefonlarınızı özelleştirmeye olanak tanıyan Zedge, Galaxy S8 kullanıcıları tarafından indirilen en popüler 10 duvar kağıdını yayınladı.
Kullanıcılar Galaxy S8’e kapak fotoğrafı eklerken, cihazın eğimli sonsuz ekranında nasıl duracağına bakıyorlar. Galaxy S8 ve S8 Plus dışında bütün cihazlarda kullanılabilen bu fotoğraflar, Galaxy S8’in tasarımına uygun şekilde tasarlanmış. Eğer bir Galaxy S8 veya S8+ sahibi değilseniz Zedge’in içerisinde bulunan binlerce farklı görsele göz gezdirebilir ve kendinize uygun görseli seçebilirsiniz.
Zedge’in Galaxy S8 ve S8+’lar için hazırladığı 10 duvar kağıdı;