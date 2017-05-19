Sınırsız Ekran olarak tanımlanan Galaxy S8’in neredeyse çerçevesiz olan ekranı, dijital ekranlar konusunda adını sıkça duyduğumuz SID topluluğu tarafından ödüle layık görüldü.

1962 yılından bu yana mühendisler ve bilim insanları tarafından yürütülen SID topluluğu, günümüzde görüntüleme teknolojilerine ilişkin en güçlü otoritelerden birisi olarak göze çarpıyor. Her yıl düzenledikleri Display Industry Awards etkinliğinin bu seneki yıldızı ise mobil cihaz kategorisinde bir ödülle sonuçlandı.

Geçtiğimiz yıl Apple iPad Pro’nun retina ekran teknolojisiyle aldığı ödüle bu yıl Samsung'un dört kenarından kavisli ve neredeyse çerçevesiz AMOLED ekranına verildi. Aslında Samsung’un bu konudaki en iddialı adaylığı Galaxy S7 Edge ile geçtiğimiz yıl gelmiş fakat ödül Apple’a verilmişti.

Samsung'un, kenarlarının yanı sıra üst ve alt kısımlarında da detaylı bir mühendislik harikası yarattığı ekranı, çok özel bir eğrilik yarıçapı kullanılarak bükülmüş bir tasarıma sahip oluyor. Fizibilite açısından telefonun sağlamlığına büyük etki eden ekranlar, Samsung’un bu ince mühendisliği sayesinde daha sağlam telefon gövdesi üretmeye de imkan sağlıyor. Aynı zamanda kullanıcıların cihazı daha rahat kavramalarına izin veren dışbükey kıvrımlar, görüntünün akışına hiçbir şekilde engel olmuyor. Bunun dışında cihaz içindeki boşluklar bu ekran teknolojisi sayesinde verimli bir şekilde kullanılıyor ve daha kompakt bir cihaz elde ediliyor. Kısacası bir ekran, herhangi bir mobil cihaz üzerinde sadece görüntüleme aracı olarak kullanılmıyor. Samsung ise aldığı ödülle tüm endüstriye ekran konusunda nasıl ders verdiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Kenar çerçeveli ekranların önemini ve ayrıca çerçeve boyutlarını azaltma yarışını da dikkate alan kuruluş, Samsung'un bu teknolojiyi daha düşük seviyedeki modellerde kullanması konusunda da teşfik etti. Bu ödülle beraber Samsung gibi diğer üreticiler de söz konusu ekran teknolojisine muhtemelen daha çok önem verecekler. Böylece yeni çıkan cihazların çoğunda, yükselen ekran gövde oranıyla birlikte kavisli ve mühendislik harikası ekranlar görebileceğiz.