Durdurulan Galaxy S8 Güncellemesi Yeniden Başladı!

Samsung, Galaxy S8/S8+ telefonları için sunduğu Android 8 Oreo güncellemesini, bazı telefonlarda sorun yaşandığı için durdurmuştu. Şirket, şimdi yeni bir güncellemeyle Android 8.0'ı yeniden sunmaya hazırlanıyor.

Samsung, kısa süre önce Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android 8.0 Oreo’yu sunmaya başladı. Milyonlarca Galaxy S8 bulunduğu için kademeli olarak sunulan işletim sistemi, bazı kullanıcılarda beklenmedik bir hatayla karşılaştı. Bazı Galaxy S8 kullanıcılarının telefonunun sürekli kapanmasına neden olan Android Oreo’nun fark edilmesinin ardından işletim sisteminin kademeli sunulması acil bir şekilde durduruldu. Bu yüzden şu anda Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcılarının bir kısmı Android 8 kullanırken bir kısmı Android 7 kullanmaya devam ediyor.

Halihazırda Android 8.0 Oreo kullanan Galaxy S8/S8+ kullanıcıları aynı sorunla bir daha karşılaşmamak için 530 MB’lık yeni bir güncelleme alacaklar. Güncellemeyi başlangıçta Almanya’da kullanıma sunan Samsung, sorunun çözüldüğünü doğrular doğrulamaz güncellenmiş Android 8.0 Oreo’yu işletim sistemini alamayan diğer telefonlara sunmaya başlayacak.

Galaxy Note 8’e Android 8’in Gelmesine Çok Az Kaldı

Öte yandan Samsung’un çıkardığı son amiral gemisi Galaxy Note 8’in de Android 8.0 Oreo işletim sistemini alması bekleniyor. Geçen gün çıkarılan Wi-Fi Alliance sertifikası ile birlikte bu cihaza da çok yakında en güncel işletim sisteminin geleceğini öngörebiliyoruz. Samsung, işletim sistemi sunarken her sene bocalıyordu, ancak bu sene iyiden iyiye kötü bir grafik çizerek adeta geçen senelerini arattı. Yalnızca 6 gün sonra Mart ayına gireceğimiz bu günlerde hala telefonlarına tam anlamıyla Android 8.0 Oreo’yu sunamayan şirketin ilerleyen senelerde bu soruna artık bir çözüm bulması gerekiyor.