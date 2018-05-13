Samsung Galaxy S8 Lite’ın Görüntüleri Lansmandan Önce Sızdı

Güney Kore’nin dev markası Samsung’un bütçe dostu modellerinden biri olan Galaxy S8 Lite, şık tasarımı ile oldukça dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde TENAA üzerinden özelliklerine ulaşılan Samsung Galaxy S8 Lite’ın görüntülerine, lansmanına 8 gün kala ulaşıldı. Sızan görseller vasıtası ile hakkında çıkan birçok dedikoduyu doğrulayan cihaz, şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Temel anlamda Galaxy S8 ile benzerlikler gösteren Lite, standart S8’den farklı olarak parmak izi sensörünü kameranın sağına yerleştirmiş.

Kırmızı ve Siyah renk seçenekleriyle sunulacak Galaxy S8 Lite'ın Snapdragon 660 yonga setine sahip olması bekleniyor. 4GB RAM ve 64GB’lık depolama alanına sahip olan akıllı telefonun 5.8 inç'lik bir ekranla geleceği biliniyor. 3000 mAh pil kapasitesiyle gelecek telefonun 'bu bataryası kullanıcılarını memnun edebilecek mi?' sorusunun cevabına çok yakında ulaşmış olacağız.

12MP’lik ön kamerası ve 16MP’lik arka kamerası ile standart bir kamera modülasyonu sunacak olan Galaxy S8 Lite’ın 21 Mayıs’ta Çin Lansmanını yapması bekleniyor. Henüz ürünün fiyat skalası ve Türkiye pazarındaki hedefi konusunda bir açıklama bulunmuyor. Size en doğru bilgileri tekrar verebilmek adına 21 Mayıs tarihini heyecanla bekliyor olacağız