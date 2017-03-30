Samsung Galaxy S8 "Microsoft Edition" Geliyor!

Samsung Galaxy S8 ile Microsoft, mobil arenaya yeniden dönüyor. Galaxy S8 kullanıcıları Microsoft Edition ile telefon deneyimlerini bir adım öteye taşıyacaklar.

Dün bu saatlerle yayınlanan Galaxy S8 tanıtımı ile uzun süredir merakla beklediğimiz telefonun özelliklerini öğrendik. Telefon dışında birçok yeniliğinde duyurulduğu Galaxy S8 konferansında 360 derece kameradan Bixby’e kadar birçok yenilik geldi.

Bu yeniliklerden birisi de Microsoft ile ortak yürüttüğü Galaxy S8’i bilgisayar gibi kullanmasına yarayan aparat oldu. Ayrıca Microsoft bugün yaptığı açıklama ile Galaxy S8 handsetini perakende satış mağazalarında satacağını açıkladı.

Bu adımdan sonra Samsung ile Microsoft arasında yeni bir birleşme görebiliriz. Microsoft’un, Galaxy S8’e katacakları şeyler bir hayli fazla. Galaxy S8 kullanıcıları için Microsoft Office, OneDrive, Cortana, Outlook ve benzeri Microsoft uygulamalarını sunan Microsoft, bazıları daha önceden olsa dahi bazı ürünleri ilk defa yayınlıyor. The Verge’e göre Microsoft, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ Microsoft Edition’ı perakende mağazalarında ön siparişe çıkardı. Ancak Microsoft’un çevrimiçi mağazasında şu an için cihazlar ön siparişe açılmadı.

Microsoft’un Windows 10 Mobile ile çıkardığı Lumia akıllı telefonları bitme noktasına geldiği için Microsoft’un mobil sektöründe farklı adımlar atması, üstelik bunu dünyanın en çok akıllı telefon satan firmalarından birisiyle yapması son derece normal karşılanabilir.