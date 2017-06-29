Samsung Galaxy S8, 'En İyi Akıllı Telefon' Ödülünü Kazandı!

Samsung'a bir başarı da Galaxy S8 getirdi. Devekuşu reklamı ile sayısız ödül kazanan Samsung, şu anki amiral gemisi Galaxy S8'le "En İyi Akıllı Telefon" ödülünü kazanmayı başardı.

Çıktığı günden beri sayısız övgü alan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+, dün gece ilk büyük ödülünü kazandı. 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen MWC Şanghay’da “En İyi Akıllı Telefon” ödülünü kazanan Galaxy S8, şu ana kadar aldığı en prestijli ödülün sahibi oldu.

MWC 2017 Şanghay’ın yaptığı basın açıklamasına göre bu ödülü verirken fiziksel tasarım, kullanıcı deneyimi, yenilikçilik, parasal değer gibi çeşitli ölçütlere bakılmış.

Samsung'un Çin Genel Müdür Yardımcısı Ton Wang tarafından kabul edilen ödül, geçtiğimiz gün “Devekuşu Rüyası” reklamıyla aldığı sayısız ödülle beraber Samsung'u iyice mutlu etti.

Gerek ekranı, gerekse tüm tasarımıyla farklılık yaratmayı başaran Samsung Galaxy S8’in bu ödülü ve yakında düzenlenecek fuarlardaki ödülleri alması, zaten beklenen bir şey. Samsung Galaxy S8’in yeni ödülleri almaması için karşısında iki büyük rakip olacak. Bunlardan birisi iPhone 8 olacakken bir diğeri yine bir Samsung telefonu Galaxy Note 8 olacaktır.

Peki sizce Samsung Galaxy S8 bu ödülü hak etti mi? Yoksa bu ödülü Galaxy S8’den daha fazla hak eden telefonlar bulunuyor mu?