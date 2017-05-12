Samsung Galaxy S8 Neden Kullanıldığı Esnada Hızlı Şarj Olmuyor?

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8, hızlı şarj teknolojisini desteklediği halde ekran açıkken hızlı şarj edilemiyor. Peki neden?

Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve Galaxy S8+ tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken bir taraftan yazılım tarafında meydana gelen bazı sorunlarıyla da gündeme geliyor. Galaxy S8 ailesiyle ilgili son gündeme taşınan sorun, telefonların hızlı şarj desteklediği halde hızlı şarj edilememesi olmuştu ve biz de bu durumu size aktarmıştık. Şimdi ise neden Galaxy S8'in ekranı açıkken hızlı şarj olmadığıyla ilgili bir bilgi ortaya çıktı.

Birçok kullanıcı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinin hızlı şarj desteklemesine rağmen hızlı şarj edilmediğini ve tahmini sürenin de hızlı şarjın çok üstünde gösterildiğini söyledi. Bu durum Galaxy S8'in bataryasında bir problem olup olmadığıyla ilgili soru işaretlerini akıllara getirirken bu durumun bir sorun değil önlem olduğu anlaşıldı.

Görünüşe göre Note 7 modelinde batarya konusunda ağzı yanan Samsung, Galaxy S8 ve S8+ modellerinde temkinli davranarak cihazın çalışırken hızlı şarj olmasını engelliyor. Bunun nedeni ise telefonun ekran açık haldeyken hızlı şarj olduğu esnada ısınabileceği ve bataryada bazı sorunların meydana gelebilecek olması. Yani anlayacağınız üzere sütten ağzı yanan Samsung, yoğurdu üfleyerek yiyiyor ve Galaxy S8 ailesinde hızlı şarj nedeniyle ısınmaya neden olmamak için ekran açıkken telefonun hızlı şarj olmasının önüne geçiyor.

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Bu arada eğer hala Galaxy S8'e yaptığımız sağlamlık testi videomuzu izlemediyseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: