Samsung Galaxy S8'nin MWC 2017'de Duyurulmayacağı Açıklandı!

Samsung Galaxy S8’in MWC 2017’de duyurulmayacağı Samsung Mobile’ın başında bulunan DJ Koh tarafından açıklandı.

Samsung’un sıradaki amiral gemisi Galaxy S8 ile ilgili birçok söylenti etrafta dolanırken telefonun çıkış tarihine dair henüz kesin bir bilgi yok. Telefonun MWC 2017’de duyurulma ihtimali vardı, ancak bu ihtimal de Samsung’un mobil departmanının başında bulunan DJ Koh’un yaptığı açıklamayla birlikte ortadan kalkmış oldu.

DJ Koh, Reuters’a yaptığı açıklamada Samsung Galaxy S8’in MWC 2017’de duyurulmayacağını açık bir şekilde belirtti. Bununla birlikte DJ Koh, şirketin yeni amiral gemisiyle ilgili başka bir detay vermedi. Telefonun mart ayının sonunda ya da nisan ayında New York’ta gerçekleştirilecek olan bir etkinlikle tanıtılacağı iddiaları var.

Samsung Galaxy S8 serisinin iki telefonla birlikte geleceği, bu telefonlardan birinin 5 inç ekranlı standart model, diğerinin ise 6 inç ekranlı Galaxy S8 Plus olacağı söyleniyor. Ayrıca iki modelin de iki tarafı kavisli ekrana sahip olabileceği ve bu yüzden iki telefonun isminde de “Edge” ifadesinin yer almayabileceği belirtiliyor. Ayrıca Samsung Galaxy S8 serisinde parmak izi sensörünün ekranın içine gömülebileceği ve telefonda arka kamera çıkıntısının olmayacağı söylentileri de var. Ayrıca telefonun 8 GB RAM ve stereo hoparlör ile geleceği de iddia ediliyor.