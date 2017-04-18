Samsung'tan her hafta bir satış rekoru geliyor. Galaxy S8, Asya ve dünya pazarlarını paramparça etmeye hazır.

İnsanlar, Galaxy S8'i ve S8 Plus’ı Kore'de nasıl bir bekletiyle karşıladılar bilinmez, ancak daha mağazalara inmeyen cihaz sadece ön siparişlerde ve yalnızca Kore’de 1 Milyon barajına çok kısa sürede ulaşmayı başardı.

İlk haftada büyük bir rekorla 500 bin barajını aşan Samsung, anlaşılan o ki S8 modelleriyle rekorlara doymayacak. 7 Nisan tarihinden buyana sadece 11 günde 1 milyon ön siparişe hangi stok dayanır tahmin etmek zor, ama Samsung bu yoğun ilgiye de önceden hazırmış gibi gözüküyor. Nitekim geçtiğimiz hafta ikiye katladığı üretim miktarını bu gidişle 4’e katlayacaklar gibi görünüyor.

Uzmanlar Samsung’un yıl sonuna kadar 50 milyon Galaxy S8 modeli satacağı konusunda hem fikir gözüküyor. Samsung ise bu konuda 60 milyon sevkiyat yapmaya hazır olacaklarını dile getirmişti. Ayrıca merak edilen bir diğer konu, Exynos işlemcili S8’lerin satışı ile Snapdragon işlemcili S8 modellerinin satışının ne düzeyde olacağı. Bunun için biraz daha beklememiz gerek. Ülkemizde satılacak tüm Samsung Galaxy S8 modellerinde firmanın kendi üretimi olan Exynos işlemcileri kullandıklarını belirtelim.

Bu arada Samsung Galaxy S8'in Türkiye'deki ilk kutu açılışını gerçekleştirdiğimiz videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Her şey Kore merkezli dev için yolundaymış gibi gözüküyor. Bakalım böylesine bir fiyat politikasına rağmen kısa sürede yakalanan muhteşem satış rakamlarına Apple, iPhone 8 ile nasıl cevap verecek. Hiçbir şeyi kaçırmamak için takipte kalmaya devam edin :)