Samsung Galaxy S8 Ön Siparişleri Kore'de 7 Nisan'da Başlıyor

Samsung, yeni amirallerini küresel piyasaya sürmeden Kore piyasasında deneme atışı yapacak.

Samsung, 29 Mart tarihinde Galaxy S8 ikilisini resmen duyuracağını zaten doğrulamıştı. Ancak amiral gemiler için ön siparişlerin ne zaman açılacağı konusunda hala tartışmalar sürerken Kore basınından gelen haberler, ön siparişlerin 7 Nisan tarihinde başlayacağı yönünde.

Hem Galaxy S8 hem de S8+ modellerinin 7 Nisan'dan itibaren Güney Kore'de ön siparişe açılması bekleniyor. Ön sipariş süresi 17 Nisan'da sona erecek ve telefonlar 21 Nisan'da piyasaya çıkacak. Aynı zamanda Kore’de bulunan 3 büyük operatörün mağazaları, 18 Nisan’da erken satışa başlıyorlar. 20 Nisan tarihine kadar Koreli operatörler, Galaxy S8 ailesini test etmek isteyen abonelere kapılarını açacaklar.

Bir Samsung yetkilisine göre Galaxy S8 ön lansmanı olayına son dakikada karar verildi. Yerel ülkedeki yerel operatörlerin abone sayısını artırmak ve Samsung’un Kore’deki pazar payını yükseltmek amacıyla böyle bir karar alındığı aşikar.

Galaxy S8 ve S8 Plus’ın global olarak piyasaya sürülmesi 28 Nisan'a kadar uzayabilir, ancak en azından akıllı telefonların ön sipariş için ne zaman hazır olabileceğini biliyoruz. Elimize ulaşacağı günü de heyecanla bekliyoruz.