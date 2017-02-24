Bu Sefer de Galaxy S8’in Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Dün sizlerle paylaştığımız Galaxy S8+’ın özelliklerinin ardından bugün de Galaxy S8’in özellikleri ortaya çıktı.

Samsung’un 29 Mart’ta tanıtacağı iki canavarı olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için dün ortaya çıkan bilgiler ile Galaxy S8+’ın özelliklerini görmüştük. Beklenen özelliklerin sıralandığı teknik özellik bilgilerinin aynısı bugün de Galaxy S8 için ortaya çıktı.

Baktığımızda ekran boyutu yerine tamamen aynı özelliklerin kullanıldığını gördüğümüz Galaxy S8’de abisi olacak Galaxy S8+ ile tek farkının boyut olacağını anlıyoruz.

Yukarıda da görebileceğiniz gibi Galaxy S8, 5.8 inç büyüklüğünde ve Quad HD çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran ile geliyor. (Yuvarlatılmış köşeler boyutu tam olarak 5.6 inçe düşürmekte.) Ayrıca 4GB RAM, 64GB depolama ve MicroSD kart desteği olacak cihazda 12MP Dual Pixel arka ve 8MP ön kamera yerleştirilmiş.

Yine S8+ gibi iris tarayıcı, IP68 sertifikası, Samsung Pay ve kablosuz şarj desteği gibi detayları bulunan cihaz, yine AKG vurgusu yapılan kulaklıklara sahip olacak.