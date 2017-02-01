Samsung Galaxy S8’in Özellikleri ve Fiyatı Ne Olacak?

Samsung’un bu yıl içerisindeki en büyük kozlarından biri olacak Galaxy S8’in ortaya çıkan tüm detaylara göre özellikleri ve tahmini fiyatını açıklıyoruz.

2016 yılı baya zorlu geçen Samsung, 2017 yılında tüm artıları toplayarak sağlam bir yıl geçirmek için çalışıyor. Geçen sene ortaya çıkan Note 7 faciasını unutturmak ve gerek Galaxy S8 gerekse Note 8 ile liderlik hedefleyen Samsung’un ilk cihazı ise Galaxy S8 olacak.

Peki, şimdiye kadar defalarca yazılıp çizilen Galaxy S8’in özellikleri nasıl olacak? Bize ne gibi yenilikler ve artılar sunacak? En önemlisi de bütün yenilikleriyle beraber fiyatı ne alemde olacak? Gelin hep beraber bir göz atalım;

Samsung Galaxy S8 Özellikleri;

Ekran: 5.5 inç 1440 x 2650 piksel Super AMOLED kıvrımlı ekran, Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 9 Octa

Bellek: 4GB RAM

Depolama: 64GB + MicroSD kart desteği

Kamera: 16MP arka 8MP ön f/1.7

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Diğer Özellikler: Parmak izi tarayıcısı, USB Type-C, NFC, Kablosuz Hızlı Şarj, Bixby asistan, Ana ekran tuşu yok

Yukarıdaki özelliklere baktığımızda çok daha güçlü bir telefon bizleri beklerken, Samsung özellikle tasarımsal yenilikleriyle gelecek. Daha önce defalarca ortaya çıkan görsellerde gördüğümüz gibi ekran/kasa oranında ciddi bir artış sağlayan Samsung, aynı zamanda ana ekran ve kapasitif tuşları kaldırarak parmak izi tarayıcısını arka tarafa alıyor. Böylece 5.5 inçlik bir ekrana rağmen Galaxy S7’ye yakın bir boyutlarda olabilecek olan Galaxy S8’in bir de büyük ihtimalle Plus adını alacak bir varyasyonu daha olacak;

Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri;

Ekran: 5.7 inç 1440 x 2650 piksel Super AMOLED kıvrımlı ekran, Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 9 Octa

Bellek: 6GB RAM

Depolama: 128GB + MicroSD kart desteği

Kamera: 16MP (+8MP geniş açılı) arka 8MP ön f/1.7

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Diğer Özellikler: Parmak izi tarayıcısı, USB Type-C, NFC, Kablosuz Hızlı Şarj, Bixby asistan, Ana ekran tuşu yok

Plus modelinin özelliklerine baktığımızda daha büyük bir ekran dikkat çekerken, aynı zamanda bu modelde de 6GB RAM ile 128GB depolama alanı bekleniyor. Böylece iki farklı Galaxy S8 modelinde tercih sebebi olabilecek farklılıklar da ortaya çıkarken, tasarımsal olarak bir fark beklenmese de bir ihtimal olarak Plus modelinde çift kamera kullanımı ihtimali bulunuyor. Eğer böyle bir tercih olursa bunun 8MP çözünürlüğünde geniş açılı bir lens olma ihtimali yüksek.

Ancak genel olarak Samsung Galaxy S8’in öne çıkan taraflarından biri özellikle Bixby olacak. Siri’ye sağlam bir rakip olması beklenen ve yapay zeka noktasında oldukça gelişmiş olacak olan bu asistanın şu anda piyasadaki en gelişmiş asistanlardan biri olma ihtimali bile bulunuyor.

Samsung Galaxy S8 Fiyatı

Fiyat noktasına gelecek olursak eğer hiç Dolar kısmını hesaba katmadan TL bazında düşünürsek Galaxy S8’in en az 3.000TL, Plus modelinin ise 3.500TL olmasını beklediğimiz belirteyim. Hatta bu fiyatlar biraz iyimser bile kalabilir. Çünkü Galaxy S7 Edge 3.300TL’den giriş yaptığını düşünürsek ve Galaxy S8’in aslında S7 Edge’in yeni modeli olacağını da hesaba katarsak S8’de 3.500TL ile Plus’ta ise 4.000TL gibi fiyatlar görme ihtimalimiz oldukça yüksek.