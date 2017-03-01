Tüm Açıdan Görselleri ve Özellikleri İle İşte Galaxy S8!

Samsung Galaxy S8'e dair artık hemen hemen bilmediğimiz hiçbir şey kalmadı dersek yanlış olmaz.

Yeni amiral gemisi cihazı Galaxy S8 konusunda, bu sene alışık olduğumuzun aksine Mobil Dünya Kongresi'ni es geçen Samsung, tanıtım tarihi olarak ise bu ayın sonunu, 29 Mart'ı beklemeye koyulmuştu.

Ancak Galaxy S8, diğer Samsung cihazlarının da sık sık başına gelen 'sızdırılma' vakalarından bir türlü kurtulamadı ve telefonun tanıtılmasına neredeyse 1 aylık bir süre olmasına karşın, çoktan çeşitli görseller ile cihaz karşımıza çıktı. Şimdi ise bu görsellere muhtemelen en önemlileri dahil olmuş durumda.

BGR tarafından, pek de başarılı olmayan bir kamerayla çekilmesine karşın, Galaxy S8'in AT&T modeline ait farklı açılardan çekilmiş görseller paylaşılmış durumda. Görsellerin yanı sıra BGR, bizlere telefonun sahip olduğu özelliklerden bahsetmiş.

Görseller şu şekilde:

Telefonun özelliklerine gelecek olursak, yine BGR'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Galaxy S8'de karşımıza çıkacak özellikler şöyle:

S8'de 5.8-inç, S8 Plus'ta ise 6.3-inç kavisli AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 835 çipset

4GB RAM

64GB sabit depolama alanı (2TB'ye kadar microSD ile arttırılabilir)

12MP çift arka kamera, 8MP ön kamera

USB-C ve 3.5mm'lik kulaklık girişi

Su ve toza karşı dayanıklılık (IP68)

RAM ve depolama alanı konusunda S8'in 6GB RAM ve 128GB depolama alanlı bir versiyon ile de karşımıza çıkacağı bekleniyordu fakat şu anki verilere göre böyle bir modelin mevcut olmayacağını söyleyebiliriz.

29 Mart'ta New York'ta düzenlenecek lansman ile remsi olarak tanıtılacak Galaxy S8'in 21 Nisan'da dünya genelinde satışa sunulması bekleniyor.