Samsung Galaxy S8'nin İlk Prototipi Hiç Şık Değilmiş!

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın önceki prototipleri ortaya çıktı. Gördüğümüz kadarıyla Samsung, söz konusu modelleri tanıtmayıp akıllıca davranmış.

Galaxy S8 ve ağabeyi, geçtiğimiz hafta resmen tanıtıldı ve hatta belli pazarlarda ön siparişe açıldı. Galaxy S8 ve S8 Plus, Galaxy S7 modelinde olduğu gibi tek lensli ve çift piksel mimarili 12 megapiksellik ana kameraya sahip. Güney Koreli şirketin iki kamera tedarikçisi var: Biri ta kendisi, diğeri ise Sony.

Bazı Galaxy S8 birimlerinde Samsung'un kendi ISOCELL S5K2L2 sensörü, diğerlerinde ise Sony'nin IMX333 sensörü bulunacak. İkisi de şu anda piyasada mevcut değil, bu nedenle Galaxy S8 bunları ilk kullanan akıllı telefon olacak.

Samsung Galaxy S8'in tek lensli bir kamera ile geleceğini açıklamadan önce, telefon üreticisinin amiral gemisine çift kamera ekleyeceğini işaret eden dedikodular vardı. Neyse ki Samsung, gerekli resmi açıklamada bulundu.

Arkada çift kamera bulunan bir prototip Galaxy S8 Plus birimi Çin'de görüntülendi ve ilk söylentiler doğrulanmış oldu. Söyleyebileceğimiz tek şey Güney Koreli teknoloji devinin mantıklı bir karar vermiş olduğu yönünde. Zira çift kameralı Samsung Galaxy S8 Plus ziyadesiyle çirkin gözüküyor.