Galaxy S8+’ın Teknik Özellikleri Resmen Belli Oldu!

Samsung’un merakla beklenen telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için bu sefer de Plus modeline ait sızıntı ile teknik özellikleri ortaya çıktı.

Her ne kadar tarihler Mobil Dünya Kongresi için yaklaşıyor olsa da dikkatler hala daha sonra tanıtılacak Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ üzerinde. 6.2 inç gibi devasa bir ekrana sahip olacak olan Galaxy S8+, özellikler olarak da fazlasıyla dikkat çekecek.

Bu sefer ise büyük ihtimalle kutu arkasında yazacak özet şeklindeki bilgileri ortaya çıkan Galaxy S8+’ın listelenen özellikleri şöyle;

Sonuç olarak yukarıda da görebileceğiniz gibi Galaxy S8+ karşımıza 6.2 inçlik Quad HD çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran ile çıkacak. (Ancak yuvarlatılmış köşeler sebebiyle boyutu aslında tam olarak 6.1 inçe denk geliyormuş.) Ayrıca 4GB RAM, 64GB dahili depolama birimi ve MicroSD kart desteği olacak cihazda 12MP DualPixel arka ve 8MP ön kameraya yer verilmiş.

Bunun yanı sıra iris tarayıcı, IP68 sertifikası, Samsung Pay ve kablosuz şarj desteği gibi detaylara sahip olan cihaz, AKG gibi ses konusunda önemli bir firmadan destek alınarak Samsung’un kutudan çıkan en gereksiz ürünü olan kalitesiz kulaklığı da bu sefer oldukça kaliteli verecek gibi duruyor. Haliyle Android 7.0 Nougat ile kutudan çıkacak cihaz, genel olarak fazlasıyla iyi olacağını bizlere gösteriyor.

Peki, sizce bu özellikler ışığında Galaxy S8 mi yoksa Galaxy S8+’ı mı satın alırsınız? Aşağıdaki anketimize bekliyoruz;