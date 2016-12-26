Samsung Galaxy S8 Plus ve Note 8 Çalışmalarına Başladı

Samsung'un 2017 yılında tanıtacağı amiral gemisi modelleri arasında Galaxy S8 Plus ve Note8 yer alabilir.

Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, hepimizin bildiği üzere Note 7 telefonunda tam anlamıyla büyük bir fiyasko yaşamıştı. Kullanıcılarını mağdur etmemek için elinden geleni yapan firma adını şimdi de yeni amiral gemisi modellerinde düzeltmeyi planlıyor.

2017 yılında tanıtacağı amiral gemisi modelleri için erkenden hazırlıklara başlayan Samsung, yeni modellerinde bu hatayı tekrarlamama amacında. Söz konusu modeller ise Galaxy S8 Plus ve Note 8 ve farklı varyasyonları.

Nisan 2017 tarihinde tanıtılması beklenen Galaxy S8 Plus modelinde 6 inç boyutunda bir ekran kullanabilir. Normal S8 modellerinde 5.1 inç ve 5.5 inçlik ekranların bulunmasının beklendiği modelin Plus versiyonunda kalem özelliği bulunmayacak. Eğer sızıntılar gerçek çıkarsa Samsung, 2017 etkinliğinde 4 farklı model ile karşımıza çıkabilir.

Bunlar 5.2 inçlik Super AMOLED ekranlı Galaxy S8, 5.7 inç kavisli ekranlı Galaxy S8 Edge, 6 inç ekranlı Galaxy S8 Plus ve Note 8. MWC etkinliğinde detaylarının netleşeceği modeller hakkında detaylar netleştikçe biz de sizlere bildirmeye devam edeceğiz.