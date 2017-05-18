Google'ın her telefona sunmadığı Daydream desteği alacak yeni telefonlar açıklandı. Samsung ve LG'nin amiral gemileri, Daydream desteğini alacak sıradaki telefonlar oldu.

Google, Google Cardboard’ların halefi olarak duyurduğu ve sınırlı telefonlarda kullanıma sunduğu Daydream View VR sanal gerçeklik gözlüğünün yeni desteğini Samsung’a vereceğini duyurdu.

İlk olarak Google Pixel ve Pixel XL akıllı telefonlarda kullanıma açılan Daydream, daha sonrasında Moto Z ve Moto Z Force telefonlarına gelmişti. Android 7.0 Nougat güncellemesi ile birlikte hem yazılım hem de donanımın çok daha işlevsel kullanıldığı Daydream sanal gerçeklik gözlüğünün yeni adresi Samsung Galaxy S8 ve S8+ olacak. Bu yılın başlarında Huawei Mate 9 Pro, Porsche Design Mate 9 ve ZTE Axon 7 telefonları, Daydream desteğini alan telefonlardandı.

Google’ın dün düzenlediği Google I/O 2017 etkinliğinde yapılan açıklamaya göre, Samsung’un yeni amiral gemileri de Daydream’den yararlanabilecek. Samsung dışında LG G6’nın da bu yılın ilerleyen günlerinde Daydream desteği alacağını belirten Google, bu teknoloji için yüksek çözünürlüklü ekranlar istiyor.

Google tüm bunların dışında Samsung, HTC, LG, Xiaomi, Huawei, ZTE, Asus ve Alcatel’in kendi Daydream VR setlerini kurmak için hazırlıklara başladıklarını bildirdi.