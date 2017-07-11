Samsung Galaxy S8 Satışları Düşüyor

Bu yılın en ateşli amiral gemisi ikilisi olan Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus, öncüllerine göre satış rakamlarında geri kalıyor.

Güney Kore’den gelen bilgilere göre Samsung’un 2017 yılı amiral gemisi ikilisi Galaxy S8 ve S8 Plus, öncülleri S7 ve S7 Edge’ten satış rakamları alanında geriye düşmüş durumda.

Finans kuruluşları tarafından açıklanan bilgiye göre Samsung Galaxy S8 çifti ilk iki ayda 9.8 milyon adet satışa ulaşmış durumda. Bu değer, 2016 yılı Samsung amiral gemilerinin 12 milyonluk satış sayısından %20 daha düşük. İsimsiz bir kaynak da Samsung’un elektronik parça siparişlerini azalttığı yönünde bir bilgi geçerek satışların azaldığını işaret ediyor.

Samsung tarafından bu ciddi bilgilere yanıt ise gecikmeden geldi. Firma, Galaxy S8 serisini S7 serisine göre daha az pazarda aynı anda satışa sunduğunu öne sürdü. Dünya çapında aynı anda satışa başlayan S7 ikilisinin bu nedenle daha hızlı bir şekilde satıldığını ifade etti.

Eğer bu ifadeler doğruysa, Samsung’un ilk üç haftada 5 milyon sattığını öne sürdüğü S8 ikilisi ciddi bir düşüş yaşıyor demektir. S7 ikilisinin ilk üç haftada sattığı sayıdan %30 daha fazla olan bu sayı, Galaxy S8 satışlarının ikinci ayda aşırı derecede düşük olduğunu gösteriyor, ki bu da pek olası görünmüyor.

Her zaman olduğu gibi bu sefer de gerçek bilgi ikisinin ortasında. Samsung Galaxy S8’in popüler bir cihaz olduğu çok açık ancak satış rakamlarının S7’ye oranla düşük olması da muhtemel. Bir yılda teknoloji dünyasında çok değişim yaşandı ve kullanıcıların talepleri de buna göre değişim yaşadı.

Her ne olursa olsun, dev bir firma olan Samsung, satış rakamlarında beklediğine ulaşamasa bile ekonomik sıkıntı yaşaması pek mümkün görünmüyor.