Samsung Galaxy S8 Siyah Renkli Versiyonu Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S8'in Siyah Parlak tasarımının görselleri sızdı. Parlağın gerçekten parlak olduğu bir tasarım olmuş.

Samsung, tarihinin en açık telefon pazarlamalarından birini yaşıyor. Galaxy S8 telefonu, neredeyse herkes tarafından alınmış, bizim haberimiz yok. Çin’in Twitter’ı Weibo, Galaxy S8’in görsel çöplüğüne döndü. Son olarak Samsung Galaxy S8 olduğunu düşündüğümüz parlak siyah modellerin görseli paylaşıldı. Telefon açık olmadığı için ekranı hakkında yorum yapamasak dahi, telefonun şık durduğunu söyleyebilirim.

Özellikle arka tasarımı bana Samsung Galaxy S3’ü hatırlattı. S3 kadar efsane bir telefon olabilir mi bilmesem dahi Galaxy S8’in yayınlanan diğer görüntüleri ile birçok benzerlik gösterdiğini belirtebilirim. Galaxy S8’de birçok farklı renk olacak, ancak parlak siyah sevenler, cam gibi telefon alacak gibi duruyor. Hatta kızlarımız telefonun kapağını makyaj yapmak için kullanabileceğini belirteyim. Telefonun kavisli ekran ve kapakları ile sağlam bir duruşu olduğunu söylemem gerekiyor. Samsung, bize bir sürpriz yapmanın peşinde değilse Galaxy S8 bunun gibi olacaktır.