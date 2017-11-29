Samsung'dan Kadınlara Özel 'Galaxy S8+ SMARTgirl' Geliyor!

Samsung, kadın tüketicilere özel olarak Galaxy S8+ SMARTgirl Limited Edition adında özel bir model satışa sunacak.

Samsung, daha dün ‘özel’ bir renk seçeneği isteyenler için Galaxy S8 Burgundy Red’i (Burgonya Kırmızısı) Güney Kore’de satışa çıkarmıştı. Henüz Burgundy Red’in global pazarda satılıp satılmayacağı bilinmiyorken şirket, şimdi de kadınlar için ‘SMARTgirl’ adında bir Galaxy S8+ versiyonu satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Sınırlı sayıda üretilen Samsung Galaxy S8+ SMARTgirl Limited Edition, bildiğimiz Galaxy S8+ ile aynı özelliklere sahip. Farkı ise cihaz metalik pembe bir renge sahip ve yanında Swarovski tasarımlı özel bir kılıf ile geliyor olması. Bu özel cihaz ve kılıfın üretimi Samsung tarafından yalnızca 7000 adet ile sınırlandırıldı.

Eğer Samsung Galaxy S8+ SMARTgirl Limited Edition’ı beğendiyseniz Samsung’u mail ve tweet yağmuruna tutsanız iyi olur. Zira cihaz 1 Aralık’tan itibaren sadece İspanya’da satışa sunulacak. Bu özel tasarımlı Galaxy S8+ ve kılıfı alacak olursanız da 950 euro, yani vergiler hariç 4400 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.