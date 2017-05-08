Samsung Galaxy S8, Son Günlerin Fenomeni Stres Çarkına Karşı!

Bazı zihni-sinir teknoloji müdavimleri, Samsung Galaxy S8'i daha önce hiç tabi olmadığı bir teste soktu. Testin sonuçlarını ise şaşırtıcı oldu.

Son günlerde çok popüler olan stres çarklarının fanları, inanılmaz bir hızda çalışabiliyorlar. Cnet'in kullandığı stres çarkı ile Samsung Galaxy S8 karşı karşıya geldi. Bu acımasız mücadeleden sadece bir galip çıkabilirdi. Ne var ki sonuç büyük bir sürpriz oldu.

YouTube kanalı GizmoSlip, sıkışmış hava ve Samsung Galaxy S8'in imtihanını ortaya koydu. Samsung Galaxy S8'in Infinity Ekran ünitesi ile stres çarkını bir araya getirilmesi acımasız bir fikir olmasına rağmen oldukça ilginç sahnelere ev sahipliği yaptı.

Söz konusu stres çarkı, saatte yaklaşık 1600 kilometrelik dönüş hızına ulaşabiliyor. Bir YouTuber ise, mekanizmayı metal fanlar ile donatmış. Yani karşımızda bilişim tarihinin en güçlü ve en hızlı stres çarklarından biri var. Titanların çarpışmasında Samsung Galaxy S8'in ekranı zarar görüyor ama akıllı telefon tamamen kullanışsız hale gelmiyor. Söz konusu videoyu izleyin ve Samsung Galaxy 8'in sağlamlığına ya da zayıflığına siz karar verin. Onun da hemen altında stres çarklarının bizleri 'kazıklayıp kazıklamaladığı' ile ilgili hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz.