ConsumerReports, bugüne kadar önerilen en iyi telefonun Samsung Galaxy S8 olduğunu açıkladı.

Tüm ürünleri derinlemesine inceleyerek hem tüketici tarafından hem de teknik taraftan ürünleri ele alıp, satın alınabilirlik ve kalite derecesinden değerlendirerek bu raporlarını tüketicilere sunan Consumer Reports, tüketicilere önerdiği en iyi telefonlar sıralamasında Samsung Galaxy S8'in zirveye yerleştiğini duyurdu.

Sunduğu teknik özellikler, ciddi tasarım değişiklikleri ve yüksek kamera deneyimiyle fiyatını hesaba kattığımızda Consumer Reports, Samsung Galaxy S8'in şu anda piyasada satın alınabilecek en iyi tüketici dostu telefon olduğunu söylüyor. Ayrıca kullanıcı şikayetlerini de hazırladığı raporlarda önemseyen Consumer Reports'a göre Samsung Galaxy S8'de şu ana kadar ciddi bir problemle karşılaşılmadı.

Peki bu rapor güvenilir mi?

Consumer Reports sıralamasında genellikle yeni Galaxy modeli tanıtıldığında Samsung'un, yeni iPhone modeli tanıtıldığında ise Apple'ın cihazlarının tepeye yerleştiğini yani iki şirket arasındaki rekabetin bu sıralamaya da yansıdığını görüyoruz. Bu da Consumer Reports'un reklam bazlı ya da belli şirketleri övme amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu açıkça gösteriyor. Ayrıca Consumer Reports'un tüm incelemelerini şeffaf bir şekilde gerçekleştirmesi ve tüketicilerin şikayetlerini de hesaba katması, bu raporu güvenli kılıyor.