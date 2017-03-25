Samsung Galaxy S8'in Yeni Görüntüleri Sızdı!

Samsung tedarikçileriyle yakınlığıyla tanınan AndroidMX isimli bilişim sitesi Samsung Galaxy S8'nin birbirinden canlı fotoğraflarını yayınladı.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın resmen tanıtılması için sadece birkaç gün kalmış olabilir ama bu elimizdeki sızıntıları sizinle paylaşmayacağımız anlamına geliyor. Güney Amerikalı bilişim sitesi AndroidMX, Galaxy S8 Plus'ı ele geçirmekle kalmamış hatta yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını da paylaşmış durumda.

Güney Amerikalı bilişim sitesine göre 6.2 inçlik akıllı bomba, Meksika gibi pazarlara kendi Exynos işlemcisi ile giriş yapacak ancak Amerika ve diğer pazarlarda Qualcomm Snapdragon 835 yongasını kullanacak. Eğer görseller gerçekliği yansıtıyorsa Samsung Galaxy S8 Plus'ın muazzam bir görüntüsü olduğunu söylemeliyiz. Samsung Galaxy S8 Plus, küçük kardeşi Samsung Galaxy S8 gibi 29 Mart 2017'de tanıtılacak. Gerçi siz "küçük" ifadesini pek hor görmeyin zira Samsung Galaxy S de, 5.8 inçlik ptabletlere taş çıkartacak bir ekran boyutuna sahip olacak.

1

2

3

4

5

6