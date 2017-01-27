VentureBeat sitesi Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S8'i tasarımı ve özellikleriyle sızdırdı. Böylelikle sıradaki Galaxy modeli tam anlamıyla karşımıza çıktı.

Son günlerde Samsung Galaxy S8'e ait birçok sızıntı paylaşılırken VentureBeat sitesi paylaştığı bir haberle bazı sızıntıları ters köşeye yatırarak Galaxy S8'i gösterdi ve Galaxy S8 ile Galaxy S8 Plus telefonlarının bazı önemli özelliklerine değindi.

Detaylara geçmeden taze taze cihazın görselini paylaşalım:

İlk olarak sızıntının tasarım detaylarına bakacak olursak Galaxy S8 daha önceden de duyduğumuz üzere neredeyse tamamen çerçevesiz %90'a yakın ekran - kasa oranıyla gelecek. Buna bağlı olarak cihazın ön yüzünden fiziksel buton kalkacak ancak ilk görünüşe baklırısa cihazın ekranı parmak izi okuymacak. Bunun yerine cihazın arka kısmında kameranın sağında yer alan kısım, parmak izi okuyucu görevi görecek ve parmak izi okuyan ekran başka bir Galaxy modeline saklanacak.

Galaxy S8 modeli 5.8 inçlik Galaxy S8 Plus modeli ise 6.2 inçlik ekranla gelecek. Bu durum Note serisinin gidişatı hakkında da soru işaretleri oluşturuyor.

Teknik Özellikler

Sızıntılara göre Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın iki farklı işlemciye sahip varyasyonları mevcut. Galaxy S8'in her iki modeli de Snapdragon 835 ya da Exynos 8895 işlemcisinden gücünü alacak. Telefonda 64GB depolama alanına ve 6GB RAM'e yer verilecek. Galaxy modelinde 3000mAh kapasiteli batarya bulunurken Galaxy S8 Plus modelinde batarya kapasitesi 3500mAh olacak.

8MP çözünürlüklü ön, 12MP çözünürlüklü arka kamerayla gelecek olan Samsung Galaxy S8 aynı zamanda daha önceki içeriklerimizde bahsettiğimiz üzere DEX adı verilen bir aparat sayesinde masaüstü bilgisayar gibi kullanılabilecek.

Telefonun Mart ayında Samsung tarafından düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurulması ve Nisan ayında resmi olarak satışa sunulması bekleniyor.

Fiyatı hakkında da bazı bilgiler var

Öte yandan güvenilir bazı kaynaklar Galaxy S8'in Avrupa'da 799 Euro fiyatıyla, Galaxy S8 Plus 899 Euro fiyatıyla satışa sunulacağını söylüyor. Bilgilere göre Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus rasındaki fiyat farkı 100 Euro olacak ve iki cihaz batarya ve ekran boyutu tarafında birbirinden ayrışacak.