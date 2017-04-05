Samsung Galaxy S8'in zayıf noktası olan batarya performansı iPhone 7 Plus ve diğer telefonlarla karşılaştırıldı. Durum Apple'ın lehine gözüküyor.

Yıllardan beri Android telefonların bataryalarının daha sağlam olduğunu, Apple’ın bataryaları düşük tuttuğu için de iPhone'ların şarjlarının çok hızlı bir şekilde tükendiğini biliyorduk. Açıkçası iPhone’un önceki modellerinde bu durum birçok sorunu beraberinde getiriyordu ancak Apple en son çıkardığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile bu lekeyi üzerinden atmış gözüküyor. Galaxy S8, iPhone 7 ile kıyaslandığında çok daha üst düzey bir telefon olarak dikkat çekiyor. Ancak firmanın başını yakan batarya konusunda çekimser davranması, bataryalarda kendisini Apple’ın arkasında bulmasına sebep oldu.

Galaxy S8+’ın 6.2 inçlik, çerçevesiz QHD + Infinity ekranı her ne kadar muhteşem olsa dahi telefonun bu güçler altında bataryasının yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy S8+’da 3500 mAh batarya bulunurken, iPhone 7 Plus’da 2900 mAh batarya bulunuyor. Buna rağmen iPhone batarya süreleri konusunda Samsung ve diğer telefon üreticilerine fark atmış durumda. Galaxy S8+’ın bataryası büyük olsa dahi ekranının yüksel çözünürlüklere ulaşması ve 6.2 inç boyutunda bir ekrana sahip olması, 5.5 inç IPS LCD panel kullanan iPhone 7 Plus’a göre daha çok güç tüketimi yaptığı anlamına geliyor.

PhoneArena tarafından yürütülen pil ömrü testlerinde Apple’ın amiral gemisi iPhone 7 Plus, diğer telefonlara fark atarak ilerlemiş. Yapılan testler, ekran parlaklığı 200 Nits’den fazlayken, tipik bir gerçek dünya kullanımı üzerinde yapıldı. Galaxy S8+ gibi telefondan fablet boyutuna geçmeye hazırlanan bir telefonun batarya süresinin test sonuçlarına baktığımızda, aslında pek kötü gözükmüyor. Ancak bu testlerle anlaşılmış oldu ki, “iPhone’ların bataryası yetersizdir” tabusu da artık kırılmış oldu.