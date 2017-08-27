Samsung'un Yeni Sesli Asistanı Bixby Nasıl Kurulur?

Apple'ın Siri'sine ve Amazon'un Alexa'sına rakip olarak üretilen Bixby, geçtiğimiz günlerde artık tüm dünyada kullanıma açıldı. Peki Bixby, Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+'a nasıl kurulur? Bu yazımızda madde madde açıkladık.

Samsung, Bixby'yi daha önce 200'den fazla ülkeye kullanıma sunmuş, geçtiğimiz günlerde de tüm dünyada aktif olduğunu duyurmuştu. Ancak hala tüm kullanıcılar için aktif olmayabilir ve Bixby'nin hala Türkçe dil desteği yok. Yine de Bixby'yi önceden denemek isteyen Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcıları için bir kurulum rehberi hazırladık.

Adım 1:

Öncelikle Samsung Galaxy S8 veya Galaxy S8+ cihazınızın solunda ses tuşlarının altındaki Bixby tuşuna basarak, Bixby'nin sizin cihazınızda aktif olup olmadığını kontrol edin. Eğer Samsung Apps üzerinden Bixby uygulamasını güncellemediyseniz güncelleştirin. Bunu yaparken de Samsung hesabınıza giriş yapmış olmayı unutmayın.

Adım 2:

Eğer Bixby cihazınızda aktifse, tuşa bastığınız anda yukarıdaki gibi bir giriş ekranıyla karşılaşacaksınız. Bixby, sesiyle size tüm kurulum boyunca yardımcı olacak. Buradan sonrasını ise adım adım hallediyoruz:

Adım 3:

Öncelikle karşınıza dil seçme ekranı gelecek. Şimdilik sadece İngilizce ve Korece seçenekleri var. Türkçe dil desteğinin ne zaman geleceği konusunda net bir tarih yok, ancak 2017'nin sonlarına doğru geleceği tahmin ediliyor. Türkçe dil desteği geldiğinde ne yapacağınız daha sonraki adımlarda mevcut, ancak şimdilik bu ekrandan "English(US)" seçeneğini seçip devam ediyoruz.

Adım 4:

Bixby tarafından verilen talimatları yerine getirin. Burada Bixby size sesli asistanı kullanmanın farklı yöntemlerini gösterecek.

Adım 5:

Bu aşamada Bixby'nin sizin sesinizi öğrenmesine yardımcı olacaksınız. Bixby size burada belirli cümleler verecek ve onları sesli ve anlaşılır bir şekilde okuyacaksınız. Bu sayede ilerideki başka isteklerinizde Bixby sizin konuşma şeklinizi anlamakta zorluk çekmeyecek.

Adım 6:

Bu adımda da cihazınızı açmak için gerekli olan sesli şifremizi ayarlayacağız. Burada istediğiniz kelimeyi veya sesi şifre olarak belirleyebilirsiniz. Hatırlayabileceğiniz bir şifreyi koymayı ve sesli şifrelemenin diğer şifreleme yöntemlerine göre hala daha az güvenli olduğunu hatırlatmak isteriz. Buradan bir sonraki adıma geçiyoruz.

Adım 7:

Bu adımda Bixby'ye sizin kelimeleri nasıl telaffuz ettiğinizi öğretiyoruz. Sırayla Bixby'nin size verdiği 5 farklı ve genel cümleyi okuyarak bu adımı da tamamlıyoruz ve bu kadar. Tebrikler Bixby kurulumunuz tamamlandı!

Adım 8:

Şu an Bixby'de yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkçe dil desteği yok. Ancak Türkçe dil desteği geldiğinde yapmanız gereken şeyler sırayla; Bixby'yi açıp sağ yukarıdaki "Menu" ikonuna girmek, "Settings"e girip, "Language and speaking style" seçeneğine tıklamak, oradan "Languages" kısmından, geldiyse dili "English(US)"den, "Türkçe"ye çeviriyorsunuz. Dili değiştirmek yeniden bir kurulum gerektirebilir, fakat kurulum adımları aynı olacaktır.

Bu rehber size yardımcı oldu mu? Bixby diğer dil seçeneklerini de sunarsa sizce Siri kadar başarılı olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.