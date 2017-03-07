Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Bu Kez Yan Yana Görüntülendi!

Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, tek bir fotoğrafta yan yana görüntülendi.

Samsung'un önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurusunu gerçekleştireceği yeni akıllı telefonları Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın tanıtılmasına kısa süre kala cihazlar hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Slash Leaks ekibinden Dimitri12 isimli kullanıcı, Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin birlikte yan yana göründüğü yeni bir fotoğraf paylaştı. İşte Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus:

Aynı zamanda Dimitri12'nin paylaştığı sızıntılar bu görselden ibaret değil. Bu fotoğraflarla birlikte bir de Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın ekran boyutuyla ilgili de yeni bilgiler paylaşıldı. Samsung'un yeni Galaxy S8 ailesi sızıntılara göre 18:9 formatında bir ekrana sahip olacak ve neredeyse tamamı çerçevesiz ekranı sayesinde Galaxy S8 modeli, 5.7 inçlik ekranıyla 5.1 inçlik Galaxy S7'yle hemen hemen aynı boyutta olacak.

Samsung'un yeni akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkında resmi bilgileri Samsung'un 29 Mart tarihinde New York'ta düzenleyeceği basın toplantısıyla birlikte öğreneceğiz.