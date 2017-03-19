  • Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın Avrupa Fiyatı Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın Avrupa Fiyatı Sızdırıldı!
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Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın Avrupa Fiyatı Sızdırıldı!
Çok yakında resmi duyurusu gerçekleştirilecek olan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın Avrupa’da satışa çıkacağı fiyatlar Evan Blass tarafından paylaşıldı.

Samsung’un yakın zamanda dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye’de de lansmanını gerçekleştireceği yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın Avrupa satış fiyatları ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy S8 Dünyayla Aynı Anda Türkiye'de Tanıtılacak!

Teknoloji dünyasında paylaştığı sızıntılarla yakından tanıdığımız Evan Blass (@evleaks)’ın paylaşımına göre Galaxy S8 modeli 799 euro, Galaxy S8 Plus modeli ise 899 euro fiyat etiketiyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Ayrıca Blass, Galaxy S8'leri masaüstüne bağlamayı sağlayacak DocX'in 150 euro, yeni GearVR'ın 129 euro ve Gear360'ın da 229 euro fiyat etiketiyle satılacağını belirtiyor.

Fiyatlara kesin gözüyle bakabilir miyiz?

Daha önce de popüler bir teknoloji sitesi Galaxy S8 ailesi için benzer bir fiyat sızıntısını paylaşmıştı. Daha önce fiyat sızıntılarıyla bu sızıntının da oldukça yakın miktarlar olduğunu göze alırsak fiyatların yüksek ihtimalle doğru olduğunu söylememiz mümkün.
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Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Türkiye Fiyatı Ne Olacak?

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkında tüm detayları resmi olarak dünyayla aynı anda 29 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşecek basın toplantısıyla öğreneceğiz.

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Etiketler: samsung, galaxy s8, galaxy s8 plus
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