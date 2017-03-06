Samsung, Galaxy S8'in Çıkış Tarihini Erteledi!

Samsung Galaxy S8'in satış tarihiyle ilgili ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre telefon, beklenenden bir hafta daha geç satışta olacak.

Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı duyuruyla Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus adıyla çıkacağını bildiğimiz yeni amiral gemisi telefonlarını 29 Mart'ta düzenleyeceği basın toplantısıyla tanıtacağını duyurmuştu ve hemen ardından gelen sızıntılar telefonun 21 Nisan'da satışa çıkacağını gösteriyordu.

Sızıntılarıyla teknoloji dünyasına damga vuran VentureBeat sitesi, Samsung'un Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin çıkış tarihini ertelediğini iddia etti. VentureBeat'in paylaştığı yeni bilgiye göre Samsung, 1 hafta gecikmeli olarak 28 Nisan 2017 tarihinde Samsung Galaxy S8 ailesini dünya genelinde satışa sunmaya başlayacak.

Telefonun lansman tarihinde ise bir değişiklik bulunmuyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, yazının girişinde de belirttiğimiz gibi 29 Mart tarihinde New York'ta düzenlenecek özel bir basın toplantısıyla tanıtılacak.