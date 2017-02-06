Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus Modellerine Ait Yeni Sızıntı!

Samsung’un Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerine ait büyük ihtimalle orijinal olan iki kılıf sızdırıldı.

Bu yılın merakla beklenen telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S8, bildiğiniz gibi Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılmayacak ve daha sonrasındaki New York’ta düzenlenecek olan özel bir etkinlik ile sahne alacak.

Şimdiye kadar gerek tasarım detaylarını gerekse özelliklerine ait birçok detay ortaya çıkarken, bugün de büyük ihtimalle orijinal olan kılıflarla tasarımsal olarak arka kameranın nasıl konumlandırılacağını görebiliyoruz.

Yukarıdaki görsellere göz attığımızda parmak izi okuyucusunun hemen kameranın yanına konumlandırıldığını, aynı zamanda birçok sızıntıya göre kameranın üstüne alınacağı söylenen flaşın yine kameranın yanında konumlandırıldığını görmekteyiz. Yani son sızıntılar ve son bilgiler ile paralel bir şekilde tasarıma sahip olduğu görülen kılıfların ön görünümüne baktığımızda ise telefonun edge panele sahip olacağını da görmekteyiz.

Kılıfın kenarlarının daha uzun tutulmasıyla edge ekranına ekstra bir koruma sağlanacağı görünürken, son gelen bilgilere göre 4.000TL bandında satılacak olan telefonun son durumunu önümüzdeki ay göreceğiz.