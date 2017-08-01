Samsung Galaxy S8 ve LG G6, Çevre Dostu Sertifikası Aldı

Samsung ve LG çevreye duyarlı cihazlar üretme çabasını belgeledi. Birçok teste tabi tutulan cihazlar çevre dostu sertifikası aldı.

Samsung ve LG'nin amiral gemileri Galaxy S8 ve G6 özellikleriyle dikkatleri üzerinde çekmişti. Akıllı telefon sektörünün iki dev şirketi çevreye duyarlılık konusunda da kendini gösterdi. Yapılan testler sonucunda cep telefonunun yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç duyulan çevresel performans kriterlerine uyumluluğu sayesinde Samsung ve LG takdir aldı.

Akıllı telefonlar, zehirli materyallerin kullanımı, enerji verimliliği ve şirketlerin katkıları gibi birçok çevresel açıdan testlere tabi tutuldu. Bu testler sonucunda EPEAT (Elektronik Ürün Çevre Değerlendirme Aygıtı) sertifikasını alan ilk telefonlar Galaxy S8 ve LG G6 oldu. Ayrıca, Samsung ve LG, imalat sürecinde toksik maddelerin kullanımını azaltarak çevre dostu ürünler üretme çabalarından ötürü övgü aldı ve aynı zamanda cihaz ambalajını geliştirmenin yanı sıra, e-atıkların azaltılmasına da yardımcı oldu.

LG ve Samsung bu sertifikayı alan tek şirket olmayacak. Fakat asıl soru çevreye duyarlı olmanın bu denli önemli olduğu bu yıllarda buna dikkat eden şirketlerin sayısının ne zaman artacağı. Umuyoruz ki kısa zaman için tüm şirketler çevre dostu olma konusunda çok daha duyarlı olup dünyayı korumaya yardımcı olurlar.