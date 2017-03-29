Samsung Galaxy S8 ve LG G6 Karşılaştırması

Bu yazımızda yılın en iyisi olmaya aday iki üst seviye akıllı telefon Samsung Galaxy S8 ve LG G6'yı tüm detaylarıyla kıyaslıyoruz. Bakalım iki Güney Koreli üreticiden bu yıl hangisi galip geldi?

Hatırlayacak olursanız LG, G5 modelinde beklediği başarıyı elde edememesi üzerine tekrar akıllı telefon pazarında ses getireceğini düşündüğü LG G6 modelini geçtiğimiz ay düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmıştı ve hepimiz şüphesiz bu telefonunun en büyük rakibinin Samsung Galaxy S8 olacağını tahmin ediyorduk. Bugün, dünya genelinde eş zamanlı düzenlenen lansmanlarla birlikte Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 de tanıtıldı. Şimdi ise bu yılın belki de en iddialı iki telefonunu kıyaslama zamanı.

Bu arada eğer hala Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleriyle ilgili detayları öğrenmediyseniz kıyaslamaya geçmeden önce sizi şöyle alalım:

Ayrıca son olarak belirtmemiz gereken bir detaysa Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri arasında sadece batarya ve ekran boyutu konusunda bir farklılık bulunuyor. Bu nedenle Galaxy S8 ile Galaxy S8 Plus modellerini aynı kefede değerlendirebilir, aralarındaki farklara da hemen aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz:

Tasarım

Ekran

Hem Samsung Galaxy S8 hem de LG G6 modeli bu yıl tasarım anlamında önemli farklılıkları beraberinde getiriyor. Artık hem Samsung hem de LG yeni amiral gemilerinde bize QHD+ 18:9 formatında ince ekran çerçevelerine sahip üstün ekran - kasa oranıyla bir akıllı telefon deneyimi sunuyor ancak Samsung Galaxy S8, 'edge' ekranı sayesinde çok daha ince bir tasarıma sahip olduğu hissiyatını yaşatıyor. Tabii yine de burada çok zarif ve ekranın adeta avucunuzda olduğu bir tasarım mı görmek istiyorsunuz yoksa ince ekran çerçeveleriyle geniş ekran deneyimini ergonomik boyutlarda mı yaşamak istiyorsunuz sizin tercihiniz.

Her iki cihazın ekran boyutu arasında sadece 0.1 inçlik fark bulunuyor. Samsung Galaxy S8'in 5.8 inçlik Super AMOLED teknolojisine sahip ekranı bulunurken LG G6'da 5.7 inçlik IPS LCD ekran bulunuyor. Galaxy S8, Super AMOLED ekranı sayesinde renkleri olduğundan daha canlı ve siyah renkleri tam anlamıyla 'siyah' olarak verirken LG G6'nın IPS ekranı sayesinde daha doğru renkler görebiliyorsunuz. Özellikle bu noktada her iki telefonda da hem Samsung'un hem de LG'nin televizyon üreticiliğinden gelen deneyimiyle sürekli bakmak isteyeceğiniz kalitede ekranları size sunduğunu belirtelim.

Dayanıklılık

Akıllı telefonlara binlerce TL harcadığımız şu dönemlerde elbette telefonların dayanıklılığı da önem taşıyor özellikle hem Galaxy S8 hem de LG G6'nın arka yüzeyinin cam olması bu telefonların hassasiyetini daha da arttırıyor. Bunun önüne geçmek için hem Galaxy S8 hem de LG G6'nın arka yüzeyinde Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunan camlar kullanılmış. Samsung, Gorilla Glass 5'i Galaxy S8'in ön yüzünde de devam ettirirken LG bu noktada Gorilla Glass 3 kullanmayı tercih etmiş.

Ayrıca hem Samsung Galaxy S8 hem de LG G6 modeli IP68 sertifikası sayesinde Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık özelliği gösteriyor.

Kontrol butonları ve parmak izi okuyucu

Bildiğiniz üzere Samsung akıllı telefonlarının ön yüzünde fiziksel ve kapasitif kontrol tuşlarına yer veriyor böylelikle sanal butonlardan bizi kurtarıyordu ancak ekran çerçevelerini daraltmak için fiziksel ana ekran tuşunu ve kapasitif butonlarını feda eden Samsung, normalde ana ekran tuşunda sunduğu parmak izi okuyucuyu cihazın arka yüzeyine kameranın hemen yanına taşıyor. LG G6 modelinde de yine aynı şekilde fiziksel tuşlar bulunmuyor ve parmak izi okuyucu cihazın arka kısmında hemen kameranın altında yer alıyor. Bu noktada her iki telefondaki parmak izi okuyucu da telefon elinizdeyken pratik bir şekilde ekran kilidini açmanıza imkan tanıyor ancak telefon sabit bir yerde dururken zaman zaman parmak izi okuyucuya erişmek zorluk yaratabiliyor.

Bu noktada Samsung Galaxy S8, LG G6’ya göre farklı bir avantaj sunuyor. Galaxy S8 modelindeki iris tarayıcı sizi gözünüzden tanıyor ve böylelikle parmak izinden hem daha güvenli hem de daha hızlı bir güvenlik yöntemini kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Teknik Özellikler

İşlemci ve bellek miktarı

Her iki telefon gerek kamera, gerekse tasarım anlamında birbiriyle yarışsa da açıkçası teknik özellik tarafında LG G6 yenik düşünüyor. Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 satışa sunulduğu ülkeye göre gücünü Snapdragon 835 platformundan ya da Exynos 8895 işlemcisinden alırken LG G6 modelinde geçtiğimiz yılın amiral gemilerinde kullanılan Snapdragon 821'e yer veriliyor. Bu noktada Samsung Galaxy S8, LG G6'ya göre hem daha güçlü teknik özellikler hem de iyi bir batarya yönetimi vaat ediyor. Elbette LG G6'nın da sahip olduğu platform küçümsenecek nitelikte değil.

Kullandığı yonga seti dışında telefonlar birbiriyle benzer nitelikler taşıyor. Hem Galaxy S8'de hem de LG G6'da 4GB RAM'e yer verilirken Galaxy S8 minimum 64GB depolama alanı, LG G6 ise minimum 32GB depolama alanıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Ayrıca her iki telefonun hafızası micro SD kart desteği sayesinde arttırılabiliyor.

Batarya

Hatırlayacak olursanız Samsung, daha önce ergonomik boyutlarda olmasına rağmen Galaxy S7 Edge modelinde 3600mAh kapasiteli bir bataryaya yer vererek beğenileri toplamıştı ancak Note 7 modelinde yaşanan talihsizlikten sonra şirket bu noktada biraz daha hassas davranmaya başladı. Bu nedenle Galaxy S8 modelinde 3000mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriliyor. LG G6'da ise batarya kapasitesi daha önceki modellerin üstüne çıkarak 3300mAh'e yükseltilmiş durumda.

Tabii batarya performansı söz konusu olunca bataryaların amper değerinden çok telefonların batarya yönetimi ön plana çıkıyor. Bu noktada Samsung, yeni nesil Snapdragon 835 ya da Exynos 8895 yonga setleri sayesinde batarya ömrünü iyi bir şekilde yönetirken aynı zamanda QHD+ olan ekran çözünürlüğünü Full HD+ ya da HD+ çözünürlüklerine düşürme imkanı da tanıyor böylelikle telefonun pil ömrü ciddi anlamda uzuyor yine de ekran çözünürlüğünüzden feragat etmeniz gerekiyor.

LG G6’da kullanılan 3300mAh kapasiteli batarya ise LG’nin oldukça kararlı yapıya sahip LG UX 6.0 arayüzü ve Android üzerindeki bazı diğer özellikleri sayesinde yine size olabildiğince uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Tüm bu detaylara baktığımızda henüz telefonları elimize almadan kesin bir kazanan söyleyemeyiz ama her iki telefon hemen hemen batarya konusunda eşit olacak gibi.

Ayrıca güçlerini aldıkları platformlar sayesinde her iki cihazda da hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu noktada Galaxy S8 yine kullandığı yeni nesil platformdan dolayı LG G6’nın bir adım önünde olsa da LG G6 modeli de yine birçok amiral gemisine kıyasla hızlı bir şekilde şarj oluyor.

Kamera

Kamera tarafında da hem LG G6 hem de Galaxy S8 yine kullanıcılara en iyi deneyimi yaşatmak için yarışıyor. LG G6 modeli çift kamerası sayesinde özellikle daha geniş açılı fotoğraflar çekebilmeniz için ideal bir kamera deneyimi sunuyor ancak elbette telefonun çift kameraya sahip olması Galaxy S8’den daha iyi bir kamerası olduğu anlamına gelmez.

Samsung Galaxy S8’de 12MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram açıklığına sahip LED flaşla desteklenen ve optik imaj sabitleyicisi bulunan bir arka ve 8MP çözünürlüklü yine f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera bulunuyor. Galaxy S8’in bu kameraları sayesinde geceleri çok daha net ve kusursuz görüntüler elde etmeniz mümkün. Özellikle Samsung’un kamera yazılımı bu fotoğrafları çok daha kaliteli bir hale getiriyor.

LG G6’da ise biri f/1.8 diğeri ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip her ikisi de 13MP çözünürlüklü olan iki adet arka kamera alıyor. Ayrıca bu arka kameralar çift tonlu LEd flaş ile destekleniyor. Bu arka kamera bazı durumlarda Galaxy S8’in gerisinde kalsa da geniş açılı fotoğraflarda Galaxy S8’e göre çok daha başarılı bir iş ortaya koyuyor. LG G6’nın bir de f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP çözünürlüklü ön kamerası bulunuyor. Telefonun ön kamerası birçok rakibine göre başarılı olsa da ne yazık ki LG G6, ön kamera deneyiminde Galaxy S8’in gerisinde kalıyor.

Video Performansı

Daha önce telefonların video performansı pek fazla gündeme gelen bir konu değildi ancak özellikle dijital medyadaki içeriklerin artmasıyla birlikte telefonların video performansı da önem taşıyor.

Her iki telefon da video konusunda fotoğrafta olduğu gibi iddiasını korurken bu noktada yine Galaxy S8 modeli düşük ışıkta daha iyi performans gösteriyor. Yine Samsung’un video tarafında optimize yazılımı sayesinde Galaxy S8 modeli daha keskin görüntüler yakalayabiliyor ve LG G6’ya kıyasla biraz daha hızlı odaklıyor.

LG G6 ise video yazılımı ve düşük ışık performansı tarafında Galaxy S8’in bir adım gerisinde kalsa da özellikle geniş açılı videolarda ve video kaydı esnasında geniş açıdan normal açıya geçiş imkanı sunmasıyla Galaxy S8’e deyimi yerindeyse fark atıyor. Bu noktada çift kameranın avantajını görüyoruz.

Sonuç

Özetleyecek olursak hem Galaxy S8 hem de LG G6 başarılı telefonlar ancak Galaxy S8 modeli LG G6’ya göre daha üstün teknik özelliklere sahip. Bunun yanı sıra her iki telefon gerek kamera gerekse tasarım ve batarya performansı tarafında farklı başarılar sergileyerek ihtiyacınıza göre tercih edebileceğiniz nitelikleri sahip. Bu noktada da en önemli nokta telefonların fiyatı olacaktır. Henüz her iki modelin de fiyatları netleşmediği için bir şey söylemek zor ama eğer iki telefon arasında ciddi bir fiyat farkı yoksa Galaxy S8 modeli bir tık daha öne çıkıyor. LG G6 modelini Galaxy S8’e göre uygun bir fiyatla bulabilirseniz bu noktada ise kesinlikle LG G6 tercih edilebilir bir model.