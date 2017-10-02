Samsung'un 2017 model amiral gemilerinde bulunan Bixby tuşu, çoğu kullanıcı için yanlışlıkla basılan bir düğmeden başka bir şey değil. Fakat bu durumu değiştirmenin bazı yolları var.

Samsung, baharda tanıttığı amiral gemileri Galaxy S8 ve S8+ ile birlikte yeni sesli asistanı Bixby’i de Samsung hayranları ile tanıştırmıştı. Yeni ve kullanışlı bir sesli asistana sahip olacağı için pek çok kullanıcı heyecan duysa da işler pek umulduğu gibi olmadı.

Aradan aylar geçmesine rağmen İngilizce dil desteği global olarak neredeyse yeni yayınlandı ve diğer diller için henüz destek sağlanamadı. Üstelik geçtiğimiz yılın en çok satılan amiral gemilerinden olan Galaxy S7 ve S7 Edge’ye Bixby desteği de henüz gelmedi.

Tüm bu ‘destek’ problemlerine Bixby’nin çok da kararlı çalışmaması eklenince Samsung kullanıcıları Bixby’den biraz soğudu. Hali ile Galaxy S8, S8+ ve Note 8’de bulunan Bixby tuşu da, sesli asistanı yanlışlıkla açmaktan başka bir işe yaramaz hale geldi.

Elbette Android özgür bir platform ve uygulama geliştiricileri, işletim sisteminin bu özelliğini kullanarak 3. parti uygulamalar ile Bixby tuşuna farklı görev atamaları yapılmasına yardımcı oldular. Fakat Samsung, buna karşı çıkarak güncelleme ile tüm bu uygulamaları geçersiz kıldı.

Geliştiriciler, Samsung'un bu hamlesinden sonra yeniden uygulamalarını güncelledi ve Bixby tuşuna yeniden farklı görevler atanmasına olanak sağladılar. Samsung tekrar bir güncelleme yayınlayana kadar uygulamalar çalışmaya devam edecektir.

Eğer siz de Bixby tuşunu gereksiz bulanlardan biriyseniz size önerebileceğimiz bir çözüm var. Google Play Store’u açın ve arama çubuğuna ‘Bixby Remapper’ yazın. Pek çok sonuç çıkacak ama biz ‘Bixby Button Remapper’ uygulamasını öneriyoruz. Uygulamayı açtığınızda onaylamanız gereken bir uyarı ekranı gelecek.

Ardından yukarıda deaktif durumda bulunan bir düğme göreceksiniz. Bu düğmeyi aktif hale getirin. Karşınıza erişilebilirlik ayarlarınızdan bazı izinler isteyen bir uyarı gelecek. ‘Continue’ seçeneğine dokunun ve aşağıda bulunan servisler bölümünde Bixby Remapper ayarlarından ‘Less Delay’ı etkinleştirin.

Yeniden uygulamaya dönün, en üstte ‘Bixby Button Action’ seçeneğini göreceksiniz. Buradan Bixby düğmesine istediğiniz görevi atayabilirsiniz. Söylediğimiz gibi Samsung, yayınlayacağı yeni bir güncelleme ile bu uygulamayı geçersiz kılabilir. Fakat farklı bir uygulama kullanarak yeniden Bixby tuşuna bir görev atayabilirsiniz.

Umuyoruz ki gelecek güncellemelerde Samsung, sesli asistanına Türkçe dil desteğini de getirir ve daha fazla cihaz için erişilebilir kılar. Fakat daha da önemlisi Bixby’nin daha kararlı bir sesli asistan olması gerekiyor.