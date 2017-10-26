Galaxy S8 ve Note 8'in Android Oero'yu Alması 2018'e Uzadı

Samsung'un amiral gemileri konumunda yer alan telefonların en güncel işletim sistemini almaları 2018'e uzamış durumda. Diğer Samsung telefonları bu telefonlardan sonra güncelleme alacaklar.

Android işletim sistemine sahip telefonları üreten çok fazla üretici var, ancak bunlar arasında açık ara en ünlüsü konumunda Samsung yer alıyor. Her sene milyonlarca telefon satan şirket, buna rağmen Google’la sağlam bir anlaşma yapamamış olacak ki güncel Android sürümlerini yaklaşık 6 ay sonra alıyor.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Galaxy S8 ve Galaxy Note 8’in Android 8’e geçmesi için 2018’e kadar beklemek gerekiyor. 2018 Ocak ayına kadar Android 7 Nougat’ı çalıştıracak amiral gemileri, her sene olduğu gibi bu sene de işletim sistemini çok geç alıyor. Ağustos ayında Google telefonları için çıkış yapan Android 8, şu anda Pixel ve Nexus cihazlarında mevcut.

Android telefon üreticileri genelde işletim sistemi çıktıktan çok çok sonra güncellemeyi telefonlarına yüklüyorlar. Hatta öyle ki, Samsung kullanıcıları Android 8’i kullanmaya başladığı sıralarda biz Android 9 hakkında bilgi vermeye başlayacağız. Peki, sizce Samsung ve diğer üreticilerin işletim sistemini alma konusunda bu kadar yavaş kalmasının ne gibi nedenleri olabilir? Bence Google ile yapılan bir anlaşma kapsamında en azından Samsung gibi devasa firmaların amiral gemileri bu işletim sistemini güncel olarak alabilirler. Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.