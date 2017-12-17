Samsung Galaxy S8 ve S8+’a Dördüncü Oreo Güncellemesi

1.5 ay içerisinde 4. kez yayınlanan yayınlanan yeni güncelleme, ağırlıklı olarak cihazla ilgili yazılım sorunlarının giderilmesine yönelik.

Samsung’un GalaxyS8 ve S8+ akıllı telefonları için ilk Android 8.0 Oreo beta duyurusu yapmasının üzerinden bir buçuk ay geçti. O zamandan bu yana ikinci ve üçüncü beta sürümleri alan cihazlar, şimdi ise dördüncüyü alacaklar. ZQL8 yapım numarasıyla yayınlanan son güncelleme uzun bir ‘giderilen sorunlar’ listesini kapsıyor.

Dördüncü Oreo beta güncellemesi, önceki iki beta güncellemelerinin her birinden daha büyük bir büyüklüğe denk gelen 850 MB gibi bir dosya büyüklüğüne sahip. Bu güncelleme, Google’ın Aralık ayı güvenlik yamaları ve geliştirilmiş Bluetooth kararlılığını beraberinde getiriyor.

Güncellemenin bel kemiğini, sayabildiğimiz kadarıyla 19 önemli maddeden oluşan uzun bir açık giderme listesi oluşturuyor. Bu açıklar arasında aşırı batarya kullanımı, telefonların beş saniyeden uzun süreli olarak donması durumu, gelişigüzel titreşimler ve resimlerin galeride görünmemeleri gibi sorunlar yer alıyor.

Dördüncü beta güncellemesini yüklemeyi düşünüyorsanız, yükleme öncesinde yedekleme yapmanızı öneririz. Açık listesinin uzunluğu bile tek başına bu tip bir yedeklemeyi önemli kılıyor.