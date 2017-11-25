Galaxy S8 ve S8 Plus'a 3. Oreo Güncellemesi Geliyor

Daha önce İngiltere'de yayınlanan beta sürümü, Güney Kore ve Amerika'dan sonra dünya çapında yayınlanmaya başlayacak. Bir önceki beta güncellemesinde ciddi sorunlar yaşanmıştı.

Samsung noel öncesi alışveriş yoğunluğuyla geçen hafta sonunu daha heyecan verici kılmak için Android 8.0 Oreo işletim sisteminin üçüncü beta versiyonunu Galaxy S8 ve S8 Plus’lara gönderiyor.

Güney Koreli teknoloji devinin 2017 yılı öncü modellerine göndereceği çerez babındaki söz konusu güncelleme, aynı zamanda Kasım ayı güvenlik yamasını da içeriyor. Söylendiği kadarıyla bu güncelleme ilk olarak İngiltere için yayınlanmış fakat yakın zamanda Amerika ve Güney Kore’ye de gönderilecek.

Son yapılan beta güncellemesinde bir çok sorun vardı. Samsung bu güncellemeyi kaldırmaya karar verdi çünkü cihazlardan bazıları artık şebekeden sinyal alamaz hale gelmişlerdi. Yeni yayınlanacak beta 3 güncellemesinin ise daha fazla geliştirme içerdiği ve açıkları gidereceği söyleniyor. Bluetooth bağlantısının daha kararlı şekilde çalışacağı öngörüsünde bulunabiliriz. Güncellemeyle birlikte artık arka plan bildiriminde çalışan uygulamalar da gizlenebilecek.

Açık yamaları ise şu şekilde olabilir: Samsung Pass’te gerçekleşen biyometrik yetkilendirme hatası, AlwaysOn Display’de müzik simgesinin takılıp kalması, zaman uyumsuzluğu hatası, yavaş çalışan Samsung klavyesi, kilitli ekranda açılmayan kamera, seste ‘Arama Bekletme’ tonunun devre dışı kalması ve ana ekran ve kilitli ekranın bazen tepki vermemesi. WiFi sinyali de güncelleme sonrasında daha güçlü hale getirilerek, gecikmelerde azalmalar yaşanacaktır.