Samsung Galaxy S8 ve S8+ için Bixby Voice Kısmen Yayınlandı!

Samsung geçen hafta, S8 ve S8 Plus sahiplerinin katılabildiği beta grubunu duyurmuştu. Beta grubuna kaydolan kullanıcılardan bazıları, Bixby Voice güncellemesini almaya başladılar.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın en çok beklenen özelliklerinden biri de şüphesiz Bixby Voice. Samsung geçen hafta, Bixby Voice'i kullanıma sunmadan önce beta grubu oluşturup hem uygulamayı test etmeye hem de beta grubundaki kullanıcıların deneyimlerini izlemeye yönelik bir politika izleyeceğini açıklamıştı. Geçen hafta beta programına kaydolan Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcılarından bazıları bu grup için seçilecek ve ilerleyen günlerde de Bixby Voice'i deneyen ilk kişiler olacaklardı.

Programa kayıt yaptıran kullanıcılardan bazıları şimdiden Bixby Voice için güncelleme almaya başladılar. Yeni gelen güncelleme henüz uygulamanın tam işlevini yansıtmıyor ve sadece önizleme olsa da, daha önce Güney Kore'deki kullanıcılarla sınırlı olan Bixby Voice işlevselliğini getirdiği için kullanıcılar artık, cihazlarında Bixby düğmesini kullanabiliyorlar.

Samsung, Bixby Voice'in kullanıcılara yapabilecekleri her şeyi yalnızca bir sesli komutla ve ekranda bir dokunuşla yapmalarını sağladığını iddia ediyor. Vereceğiniz taleple telefonda her türlü değişikliği yapabileceksiniz. Bixby dendiği zaman akıllara gelen ilk şey, Siri oluyor elbette. Samsung, Bixby ile Siri'ye meydan okuyacak gibi duruyor.

Eğer siz de beta programına kayıt yaptırdaysanız fakat henüz güncelleme almadıysanız bir süre daha beklemelisiniz. Eğer bekledikten sonra bile güncelleme almıyorsanız muhtemelen bu program için kabul edilmemişsinizdir.

Samsung'un yakın zamanda Bixby Voice'i Amerika'daki tüm Galaxy S8 ve Galaxy S8 + sahipleri için yayınlayacağı düşünülüyor. Ülkemizde kullanıma sunulması ise biraz zaman alacaktır.