Samsung Galaxy S8 Ailesinin Fiyatları Ortaya Çıktı!

Güney Koreli bilişim devine yakın kaynaklardan sızan bilgiler, Samsung Galaxy S8 ailesinin fiyatları hakkında ciddi verileri kamuoyuna sunuyor.

Yakında çıkacak Samsung Galaxy S8 ailesi hakkında her gün daha fazla detay ortaya çıkıyor. WinFuture ve MobileGeeks gibi kaynaklar, telefon fiyatlarının sırasıyla 843 ve 949 dolar olarak olacağını iddia etti.

Diğer bir kaynağa Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus; gümüş, siyah ve menekşe moru renkleriyle satışa sunulacak. Samsung Mobile kanalının satışları hala çok iyi değil ve hala Galaxy Note 7 faciası unutulmadı. Bu fiyatların, kaynakların kulağına kim tarafından fısıldandığını merak ediyoruz zira Güney Koreli bilişim devinin kullanıcıların ilgisini çekmesini şart. Yüksek fiyatlarla bu nasıl mümkün olacak emin değiliz.

Şirket Note 7 vakasının ardından, fiyatlandırma politikası başta olmak üzere çok özenli davranmak zorunda. Tabii ki söz konusu fiyatlar yalnızca dedikodu. Samsung, tam çaplı bir tanıtım gerçekleştirene kadar hiçbir şey kesin değil.