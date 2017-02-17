Galaxy S8 ve S8 Plus’ın Renk ve Fiyat Seçenekleri Belli Oldu

Yılın merakla beklenen telefonlarından olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’a ait renk seçenekleri ve fiyatlar da belli oldu.

Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da en merak edilen telefonlardan biri olan Samsung Galaxy S8, aynı zamanda bildiğiniz gibi Galaxy S8 Plus modeliyle beraber gelecek. Daha gelişmiş özelliklerin yanı sıra daha yüksek fiyat ile piyasaya çıkması beklenen Galaxy S8 ailesinin şimdi de renk seçenekleri ve fiyat etiketi de bell oldu.

Hryvnia adlı Ukrayna merkezli bir satış kanalının stok verilerinden ortaya çıkan detaya göre Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın Siyah, Altın ve Orkide Grisi renkleri bulunacak. Daha sonrasında farklı renklerin de eklenmesini beklediğimiz telefonların fiyatına gelecek olursak eğer Galaxy S8 (SM-G950) 950 Dolar, Galaxy S8 Plus (SM-G955) ise 1050 Dolar gibi bir fiyattan satışa çıkacak.

Bu da Türkiye’de Galaxy S8’in 4.000TL bandında, S8 Plus’ın ise 4.400TL bandında olacağını gösteriyor. Asıl lansman sonrasında detaylarını görebileceğimiz telefonun Türkiye fiyatının 4.000TL üzerinde olması ise satış konusunda ne denli bir fark yaratacak hep beraber göreceğiz.