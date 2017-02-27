Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ın Ön İnceleme Videosu!

29 Mart’ta tanıtılacak Galaxy S8 lansmanı öncesi ön inceleme videosu ortaya çıkmasıyla artık Samsung Galaxy S8’i tamamen öğrenmiş olduk.

Şimdiye kadar birçok render video ve görselleri ortaya çıkan Galaxy S8, bu sefer kanlı canlı bir şekilde videoda karşımıza çıkıyor. 29 Mart’ta New York’ta lansmanı yapılacak olan S8 ve S8+ modellerinin Çin’de bir eleman tarafından ön incelemesi yapıldı.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın yanyana görüntülendiği videoda özellik ve yazılımsal detay verilmiyor olsa da telefonların nihai halinin nasıl olacağını da resmen görmüş olduk.

Görünüşe göre son 1 ay kalan tanıtımı öncesi cihazların tüm detayları ortaya çıkmış olacak;