Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus Satışı 20 Milyonu Geçti

Nisan ayında satışa çıktığından bu yana hala popüler devam eden Galaxy S8 ikilisi, Note 8 ve iPhone 8 baskısına rağmen güzel satış rakamlarıyla yoluna devam ediyor.
Çıktığı günden bu yana 20 milyon S8 ve S8 Plus satan Samsung, günde ortalama 278.800 adet S8 ve S8+ satmaya devam ediyor. Samsung'un açıklamasıa göre S8 ikilisi öncüllerinden daha popüler ve daha çok satıyor. Bir kaç hafta önce Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'un açıklamasına göre; global olarak S8 ikilisi S7 ikilisine göre %15 daha popüler. Bazı marketlerde S8 satışları S7 satışlarını ikiye bile katlamış durumda.
Ağustos'un 23'ünde Note 8'in ve ardından iPhone 8 ya da adı her ne olacaksa Apple modellerinin tanıtılmasının ardından S8 ikilisinin nasıl satacağını merakla bekliyoruz.