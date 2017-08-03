Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus Satışı 20 Milyonu Geçti

Samsung'un Infinity Display ile öne çıkardığı ikili amiral gemisi modelleri 20 milyon ünitelik toplam satış sayısını geçmeyi başardı.

Nisan ayında satışa çıktığından bu yana hala popüler devam eden Galaxy S8 ikilisi, Note 8 ve iPhone 8 baskısına rağmen güzel satış rakamlarıyla yoluna devam ediyor.

Çıktığı günden bu yana 20 milyon S8 ve S8 Plus satan Samsung, günde ortalama 278.800 adet S8 ve S8+ satmaya devam ediyor. Samsung'un açıklamasıa göre S8 ikilisi öncüllerinden daha popüler ve daha çok satıyor. Bir kaç hafta önce Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'un açıklamasına göre; global olarak S8 ikilisi S7 ikilisine göre %15 daha popüler. Bazı marketlerde S8 satışları S7 satışlarını ikiye bile katlamış durumda.

Ağustos'un 23'ünde Note 8'in ve ardından iPhone 8 ya da adı her ne olacaksa Apple modellerinin tanıtılmasının ardından S8 ikilisinin nasıl satacağını merakla bekliyoruz.