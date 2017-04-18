Samsung Galaxy S8 vs Galaxy S8+ Batarya Güç Testi!

Samsung'un yeni çıkan iki amiral gemisi karşılaştı. Bataryaların yarışında boyutu ile dikkat çeken Galaxy S8+'ın galip ayrıldığını söyleyebiliriz.

Galaxy S8 çıktığından beri birçok telefonla düşme testleri, hız testlerinde karşılaştı. Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’in batarya konusunda yetersiz olmasından korkuluyordu. Galaxy S8’in 3000 mAh ile gelmesi, daha önceki Galaxy modellerinden daha düşük bir bataryaya sahip olduğu anlamına gelmiş ve bu da birçok kullanıcının tepkisi göstermesine sebep olmuştu.

XeeTechCare isimli Youtube kanalı, geçtiğimiz gün Galaxy S8 ile Galaxy S8+’ın batarya dayanıklılık testini gerçekleştirdi. Her iki telefonda anı zamanda uygulamalar açıp kapatan Youtuber, hangi telefonun bataryasının daha uzun gideceğini kontrol ediyor.

Yapılan test, toplamda 4 aşamadan meydana geliyor. İki telefon da aynı Wi-Fi ağına bağlanıyor ve ekran kalitesi %100 olarak ayarlanıyor. Bunun dışında diğer tüm bağlantı seçenekleri devre dışı bırakılmış.

İlk başta 60 dakika boyunca Instagram açıldı. Uygulamada her 10 dakikada bir sayfalar yenilendi. Sürecin sonunda Galaxy S8’in pili %87 iken Galaxy S8+’ın %88 oldu. İlk testin ardından iki saat boyunca Youtube oynatma testi gerçekleştirilmiş, bu testin sonucunda Galaxy S8’de %64, Galaxy S8+’da ise %66 pil kalmış.

Üçüncü aşamada her iki cihazda da Asphalt 8 oyunu oynanmıştır. Bir saatlik oyunun sonrasında Galaxy S8’in pili %51, Galaxy S8+’ın ise %53 civarında seyretti.

Son aşamada ise cihazlar bir saat boyunca 4K video kaydı yaptılar. Sürecin sonucunda Galaxy S8’in şarjı %13'e, Galaxy S8+’ın ise %20’ye düştü. Tüm bu aşamaların ardından yeniden Asphalt 8 açıldı ve güç tasarruf modunda şarj bitene kadar oynandı. Bu noktada Galaxy S8+’ın şarjı %12’deyken Galaxy S8’in şarjı tükenmiştir. Galaxy S8, bütün bu yoğun kullanımda 6 saat 12 dakikalık süreyi çıkartmayı başardı ancak Galaxy S8+’la karşılaştırıldığına batarya konusunda sınıfta kaldığını söyleyebiliriz.