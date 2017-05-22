Samsung Galaxy S8 vs iPhone 7 Hız Karşılaştırması

Samsung Galaxy S8 ile iPhone 7 kıyaslamasında birden fazla özellik test edildi. iPhone 7'nin bir alanda Galaxy S8'e fark attığı görülüyor.

Samsung Galaxy S8’in ilk çıktığı günden beri tek bir büyük rakibi vardı. Piyasada Android işletim sistemi ile çıkan başka telefonlar elbette var, ancak Samsung deyince Apple, Apple deyince de Samsung karşılaştırmaları akıllara geliyor. iPhone’un Samsung’dan daha önce çıkardığı iPhone 7 ile bu baharda piyasaya sürülen Samsung Galaxy S8’in daha önce testleri yapılmıştı. Ancak geçtiğimiz gün Tom’s Guide’in yaptığı test, önemli bir gerçeği gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy S8’in iPhone 7 Plus’a nazaran genel anlamda daha başarılı sonuçlar verdiğini gördüğümüz test, birden fazla aşamada kontrol edildi. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 835’ten güç alan Galaxy S8'e karşı Apple’ın A10 işlemcili iPhone 7’yi kıyaslayan Tom’s Guide, Galaxy'nin birçok alanda daha üstün sonuçlar elde ettiğini, ancak iPhone 7’nin bir noktada Galaxy S8’e fark attığını gördü.

Tom’s Guide tarafından yapılan testlerde video düzenleme hızı, uygulama açılış hızı, kamera başlatma süresi, Wi-Fi hızı ve oyun performans testleri bulunuyordu. 4 testte Galaxy S8 başarısı göz önünde bulunurken, 1 testte iPhone 7 Plus başarılı sonuçlar verdi. Gelin telefonların performanslarına hep beraber göz atalım;

Video Düzenleme Hızı

iPhone 7’nin muhteşem hızını burada görüyoruz. Bunu nasıl yapıyor bilinmiyor ancak iPhone 7, Android’in en iyi kalelerinden birisi olan Galaxy S8’e fark atmış durumda. 5 dakikalık 4K bir videoyu 720p’ye düşürürken iPhone 7 videoyu yalnızca 1.26 dakikada hazırlarken, Galaxy S8 aynı videoyu 8.13 dakikada tamamladı.

Uygulama Açılış Hızı

Uygulama açılış hızlarında Samsung Galaxy S8’in başarısı söz konusu. Yapılan testlerde 15 popüler uygulama test edilmiş ve Galaxy S8 bu uygulamaları 1.20 dakikada açarken, iPhone 7 Plus 1.28’de açmış.

Kamera Başlatma Süresi

Kamera başlatma süresinde Galaxy S8’in iPhone 7 Plus’a karşı ufak bir üstünlüğü bulunuyor. 0.97 saniyeden kamerayı açmayı başaran Galaxy S8’in karşısında 1.19 saniye ile iPhone 7 Plus bulunuyor.

Wi-Fi Hızı

Telefonlar, Wi-Fi hızlarında da birbirine çok yakın. Aynı donanımın kullanıldığı Wi-Fi biriminde Galaxy S8’in bir tık daha iyi olduğunu görüyoruz.

Oyun Performansı

Oyun performanslarında Galaxy S8’in yine ufak bir üstünlüğü var. 2 farklı oyunda 30 FPS almayı başaran Galaxy S8, aynı oyunlarda 29 FPS alan iPhone 7 Plus’dan daha başarılı oldu. Burada donanımdan ziyade yazılımsal bir durum olduğunu düşünüyorum.

Bütün bunların ışığında Galaxy S8 üstünmüş gibi gözükse de, iPhone 7’nin geçen sene çıktığını ve ona rağmen Galaxy S8’in tüm özellikleri ile kafa kafaya gelebildiğini hatta bir özellikte fark attığını belirtmek gerekiyor. Diğer firmaların video düzenlemede Apple’ın neyi başardığını öğrenerek benzer adımlar atması, sağlıklı bir gelecek planma yapmaları konusunda önemli olacak gibi duruyor.