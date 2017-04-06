Samsung Galaxy S8 vs iPhone 7: Yapılan Sağlamlık Testleri

Galaxy S8'in en büyük rakibi iPhone 7 karşısında ne kadar direnç gösterdiğini gördüğümüz ilk sağlamlık testleri gelmeye başladı. İki güçlü telefonun ne kadar sağlam olduğunu merak edenler buraya!

Samsung Galaxy S8 ve S8+ duyurulduğu günden bu yana telefonun özelliklerinden çok ne kadar sağlam olduklarını düşünmeye başladık. Çünkü bildiğiniz gibi telefonda neredeyse çerçevenin olmadığı “Infinity Display” bulunuyor. Bu ekranın ne kadar dayanıklı olduğu hepimizin sorduğu soruların başında geliyor. Geçtiğimiz sene çıkan ve genel olarak sevilen iPhone 7’de ise çerçevelerin konumu ve sağlamlık olarak daha başarılı gözükmesi, birçok kullanıcının iPhone 7'yi tercih etmesini sağladı.

Dünyaca ünlü Youtube kanalı TechRax, ilk Galaxy S8 vs iPhone 7 sağlamlık testi için video çekmiş. Bunun dışında EverythingApplePro isimli Youtube kanalı, büyük abileri Galaxy S8+ vs iPhone 7 Plus’da sağlamlık testini çekerek, ezeli rakiplerin ilk sağlamlık testini yapan kanallar oldular. Bu testler sayesinde, telefonların iyi ve kötü yanlarını görüyoruz.

İlk testimizde, Galaxy S8 ile iPhone 7 karşı karşıya geliyor. Bu noktada, Galaxy S8’in başarılı bir sağlamlık testi yaşadığını söyleyebilirim. İki farklı açıdan yere atılan telefonlar ilk seferinde dik bırakılırken, ikinci seferde ekran yere bakacak şekilde bırakılıyor. iPhone 7’nin ikinci seferde biraz daha sert düştüğünü söylemem gerekiyor, ancak Galaxy S8’in ekranı gereği biraz daha yumuşak iniş yaptığını söylemek mümkün. Telefonların sonucunu görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi iPhone 7, çok daha büyük bir darbe aldı. Ekran çerçevesinin küçük olmasına rağmen, ön ekranın geniş bir alanı kapladığı iPhone 7’de sonuçları oldukça ağır oldu. Bu videonun arkasından, daha dayanıksız olduklarını düşündüğümüz büyük abiler Galaxy S8+ ve iPhone 7 Plus’lar sağlamlık testine sokuldu. Bu testi, Apple ile ön plana çıkan EverythingApplePro isimli Youtube kanalı yaptı. Burada Galaxy S8+’ın ilk darbede başarısız olduğunu söylemem gerekiyor. Galaxy S8+’ın özellikle arka kapağının çok başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Ancak ekranlar konusunda Galaxy S8+’ın, bu testten daha başarılı çıktığını söyleyebiliriz. iPhone 7 Plus’ın özellikle bir noktada kafayı yediğini ve iç donanımlarına zarar geldiğini söyleyebiliriz. Galaxy S8+'ın bir süre sonra ekranı kırılmasına rağmen, videonun sonuna kadar bizi yarı yolda bırakmadığını söylemek gerekiyor. Ancak Galaxy S8+’ın ve muhtemelen daha önceki videoda testi yapılmadığı için Galaxy S8’in arka kapak tasarımının yeni telefonlarla birlikte daha güncel olması bekleniyor. Telefonun arka kapağı, öndeki ekrandan daha savunmasız durumda gözüküyor.