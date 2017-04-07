Samsung Galaxy S8 vs LG G6: Hangi Telefon Daha Hızlı?

Piyasaya sürülen iki yeni amiral gemisinin hızları kıyaslandı. Bu konuda Galaxy S8'in üstün bir performans sunduğunu söylemek gerekiyor.

Piyasanın iki yeni telefonu karşı karşıya geliyor. Bir tarafta LG’nin başarılı telefonu LG G6, diğer tarafta ise Samsung’un kullanıcılarına yaşattığı sıkıntıları telafi etmek için çıkardığı telefon Samsung Galaxy S8. Öncelikle söylemem gerekiyor ki, iki telefon da birbirinden hızlılar.

XEETECHARE isimli Youtube kanalı tarafından yapılan hız testinde, telefonlar ilk açılma anından uygulama açmaya kadar birçok alanda teste sokuldular. Genel olarak Galaxy S8’in başarılı sonuçlar verdiğini söylemem gerekiyor. Videoyu çeken arkadaşın da söylediği gibi, iki telefon da son derece kaliteli gözüküyor. Ancak gerek tasarım, gerekse de hız konusunda farklılık yaratan Galaxy S8’i umursamamak uygun olmayacaktır. Çünkü telefon pahalı olsa da tüm beklentilerimizi karşılayacak özellikleri sunuyor. Genel olarak uygulamaları ve oyunları LG G6’ya oranla %90 daha hızlı açan Galaxy S8, 4K ekranların kapışmasında liderliği almış gözüküyor. Aynı zamanda belirtmek isterim ki telefonlarda Instagram açıldığı zaman, Türkiye’nin en ünlü Instagram hesabını hikayelerde görüyoruz. Bu bizi biraz olsun mutlu etmedi değil hani.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyorum. İki telefonun kıyaslamasında Galaxy S8 kesinlikle liderliği ele aldı diyebiliriz.