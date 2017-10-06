Samsung Galaxy S8, "Yılın Telefonu" Ödülünü Kazandı!

Samsung'un Galaxy Note 8'den önce çıkardığı amiral gemisi Galaxy S8, The Mobile Coice Consumer Awards 2017'de yılın telefonu seçildi.

The Mobile Coice Consumer Awards 2017, dün gece Londra’da gerçekleşti ve tören boyunca pek çok telefona ödül verildi. Ödül töreninde “Yılın Telefonu” ödülünü Samsung Galaxy S8 alırken, dikkat çeken bir diğer marka Honor oldu.

Buradan belirtelim; buradaki ödüller İngiltere odaklı. Uluslararası törenlerde farklı sonuçlar ortaya çıkacağı için gerçek şampiyonun S8 olduğunu söyleyemeyiz, ancak bu konuda çok güçlü bir ödül aldığını da belirtmek gerekiyor. Samsung “Yılın Telefonu” ödülü dışında “En İyi Telefon Kamerası” ve “Yılın Üreticisi” ödüllerini de almayı başardı.

Geceye damgasını vuran bir başka marka Honor oldu. Honor 9, “En İyi Orta Sınıf Telefon” seçildi. Bununla birlikte Motorola Moto E4, Honor 5C, Nokia 3310(2017), Galaxy J3 ve benzeri telefonları geçerek “En İyi Fiyata Sahip Telefon” seçilirken, “En İyi Akıllı Saat” ödülünü Apple Watch 2 kazandı.

Google Pixel 2 gibi cihazların şu anda test edilememesinden dolayı yarışamadığı ödül töreni, biraz daha geç yapılsa iyi olurmuş. Senenin sonuna doğru yapılacak törenler daha gerçekçi sonuçlar yaratacaktır.

Peki, sizce Samsung Galaxy S8 “Yılın Telefonu” ödülünü hak etti mi? Galaxy Note 8, iPhone X, Google Pixel 2 gibi cihazlara karşı neler yapabilir? Yorumlarınızı bekliyorum.